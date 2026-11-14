Atlético Nacional lidera Liga Betplay y Once Caldas clasifica a semifinales

El empate 1-1 entre Atlético Nacional y Once Caldas consolidó al verdolaga como líder con 40 puntos, mientras el equipo de Manizales aseguró su cupo en los cuadrangulares con 28 puntos.

El equipo de Atlético Nacional concluyó su participación en la fase de todos contra todos de la Liga Betplay 2-2026 con un empate 1-1 ante Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot. Este resultado permitió al conjunto antioqueño terminar en el primer lugar de la clasificación general con 40 puntos y enfrentar la siguiente fase con la ventaja deportiva del punto invisible.

Por su parte, el equipo de Manizales logró asegurar el último cupo disponible para los cuadrangulares semifinales. Once Caldas cerró la etapa en la octava posición con 28 unidades, garantizando su permanencia en la competición gracias al empate 2-2 que se registró simultáneamente entre Deportivo Cali y Deportes Tolima.

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Mecanismo de Clasificación y Ventajas Deportivas

La estructura de la liga premia con el punto invisible a la escuadra que acumula más unidades durante las 19 jornadas disputadas. Atlético Nacional, dirigido por Lucas González, logró este beneficio por ser el mejor clasificado de la fase regular. Esta ventaja significa una diferencia de un gol en caso de empate en la serie de cuartos de final, otorgando una ventaja significativa para el duelo de ida y vuelta.

Once Caldas, por el contrario, dependía de su propia victoria y de resultados paralelos para clasificar. Al terminar octavo con 28 puntos, el equipo pijoo superó a Deportes Tolima, quien se quedó en la novena plaza con 27 puntos y quedó eliminado de la competencia. La clasificación de los verdolagas y blancos cierra el círculo de los ocho mejores equipos que disputarán los cuadrangulares.

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Desarrollo Táctico y Goles en el Estadio Atanasio Girardot

La iniciativa del partido recayó en Atlético Nacional desde el minuto 14, cuando Kevin Parra abrió el marcador tras un potente remate de derecha. La jugada se inició con un tiro de esquina y una asistencia de Nicolás Rodríguez, marcando un momento crucial para el atacante, quien venía bajo presión mediática y crítica por su falta de goles recientes.

Tras celebrar el tanto, Parra se dirigió a la grada para pedir disculpas a los hinchas verdolagas, buscando reconciliarse con su afición tras los intercambios de reproches en redes sociales. El equilibrio del partido cambió en el minuto 32, cuando Once Caldas igualó a través de Felipe Gómez. La jugada se desarrolló por la banda izquierda, zona donde el local ha mostrado vulnerabilidad recientemente, con asistencia de Michael Barrios.

Controversia VAR y Contexto Histórico del Enfrentamiento

El segundo tiempo mantuvo la tensión hasta que Michael Barrios pareció devolver la delantera a la vanguardia tras un avance visitante. Sin embargo, el VAR anuló el gol por fuera de juego, una decisión que definió el desenlace del partido. Este duelo marcó el enfrentamiento número 197 entre ambos clubes en la historia de la liga colombiana, con un historial favorable a Nacional con 87 victorias frente a 61 de Once Caldas y 49 empates.

El registro histórico destaca que Once Caldas no logra vencer a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot desde hace 11 años. A pesar de la nómina diezmada por lesiones y ausencias por selecciones, el verde intentó imponer su ritmo. La próxima cita será este martes a las 6:30 p. m. en el mismo escenario, donde ambos equipos disputarán la vuelta de las semifinales de la Copa Colombia, serie que está igualada 1-1.