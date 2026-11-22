Atlético Nacional confirma su alineación titular para los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. James Rodríguez y Edwin Cardona comienzan como titulares en la victoria ante Once Caldas.

Atlético Nacional ha revelado su formación titular oficial para el inicio de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, presentando cambios significativos en la alineación base bajo la dirección técnica de Lucas González. El entrenador del club verde opta por integrar a varias figuras clave que regresan a la convocatoria después de ausencias previas, consolidando un esquema diseñado para maximizar la experiencia y la creatividad ofensiva desde el primer minuto del duelo contra Once Caldas.

Regreso de Néider Parra y Samuel Velásquez

Una de las piezas fundamentales para esta alineación es la recuperación de Néider Parra, quien se incorpora de nuevo a la zaga defensiva tras superar una lesión que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego en compromisos recientes. Su presencia busca fortalecer la última línea de la defensa verdolaga en un momento crucial de la temporada, donde la solidez estructural será determinante para evitar contragolpes peligrosos.

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Además, el lateral izquierdo Samuel Velásquez retoma su lugar en el once inicial después de cumplir con sus compromisos internacionales a nivel de selecciones. Velásquez formará parte del bloque defensivo izquierdo, aportando estabilidad y experiencia en las transiciones defensivas que requiere el equipo para neutralizar la capacidad ofensiva del rival en este fase eliminatoria del campeonato.

Innovación táctica con James Rodríguez

La decisión más impactante de Lucas González radica en la inclusión de James Rodríguez en la formación inicial, marcando un cambio estratégico que prioriza la creación de juego desde el mediocampo. El técnico apuesta por la experiencia y la visión táctica del centrocampista colombiano para dictar el ritmo del encuentro, un recurso esencial para desbloquear defensas organizadas como la de Once Caldas en una instancia de alta presión.

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Esta inclusión se complementa con el debutante Edwin Cardona, quien también comienza como titular junto a Rodríguez para conformar un eje creativo capaz de generar desequilibrios. La estrategia busca alimentar directamente a las punteras Marlos Moreno y Alfredo Morelos, quienes asumen el rol principal de convertir las oportunidades creadas por esta dupla, aprovechando su capacidad para finalizar jugadas en el área rival.

La formación completa y los objetivos

El once titular definitivo presentado por Atlético Nacional está compuesto por Franco Armani en la portería, acompañado en la defensa por Néider Parra, William Tesillo, Andrés Reyes y Samuel Velásquez. En el centro del campo operan Jorman Campuzano, Felipe Marín y James Rodríguez, mientras que Edwin Cardona y Marlos Moreno cubren las bandas y Alfredo Morelos lidera la delantera como referente ofensivo del equipo.

El conjunto verdolaga inicia esta nueva etapa del campeonato con el objetivo claro de tomar la iniciativa en los cuadrangulares y ratificar su condición de principal candidato al título. Cada punto disputado en esta fase será crucial para acercarse a la final, por lo que la alineación mixta entre jóvenes promesas y veteranos de alto calibre refleja la seriedad con la que el club aborda la competición.