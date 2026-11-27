El club colombiano podría recibir entre 6 y 8 millones de dólares por el 30% de la transferencia de Kevin Viveros al club ruso por un total de 27 millones de dólares.

El club colombiano Atlético Nacional se encuentra cerca de recibir un flujo de caja significativo derivado de la posible salida del delantero Kevin Viveros. El jugador, quien actualmente milita en el Athletico Paranaense de Brasil, tendría un acuerdo en manos para firmar con el CSKA Moscú de Rusia. Esta negociación representa una oportunidad financiera clave para la institución antioqueña, que retiene una parte importante de los derechos económicos del atleta.

Detalles financieros de la operación deportiva

Los informes indican que el traspaso del atacante colombiano está valorado en un total de 27 millones de dólares. Este monto global se compone de una suma fija inicial de 20 millones de dólares, complementada por otros 7 millones de dólares condicionados al cumplimiento de objetivos específicos. Para el equipo colombiano, estos datos son fundamentales para proyectar sus entradas económicas futuras basadas en la cesión de sus derechos.

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Dado que el Atlético Nacional conserva el 30 por ciento de los derechos económicos del jugador, su participación en esta transacción es directa y cuantificable. Sobre la base fija de la operación, el club recibiría inmediatamente 6 millones de dólares. Este pago constituye la garantía mínima que la institución podría obtener si el acuerdo se formaliza en los términos discutidos actualmente entre las partes involucradas.

La estructura de incentivos añade otra capa de rentabilidad potencial para la entidad. Si el delantero cumple con todas las condiciones establecidas en los bonos variables, el ingreso total para Nacional podría ascender a aproximadamente 8,1 millones de dólares. Esta diferencia entre el pago base y el máximo posible refleja la apuesta del club por la rendimiento futuro del futbolista en el extranjero.

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Origen del porcentaje económico retenido

La posibilidad de obtener estos fondos proviene de una decisión estratégica tomada por el club en julio de 2025. En ese entonces, Atlético Nacional vendió los servicios de Kevin Viveros al Athletico Paranaense, un equipo que en ese momento competía en la segunda división del fútbol brasileño. Al momento de la venta, la directiva decidió no ceder todos los derechos, reservándose el 30 por ciento para una futura revalorización.

La trayectoria del atacante en Medellín fue breve pero relevante para esta estrategia. Viveros permaneció en la institución antioqueña durante el período comprendido entre 2024 y 2025. Aunque su etapa en la capital antioqueña no se prolongó, el club estructuró el contrato para beneficiarse de su crecimiento profesional, una fórmula que ahora comienza a dar frutos económicos tangibles para la entidad.

Esta decisión de conservar una parte de los derechos económicos permite que el club se beneficie de la valorización del futbolista en el mercado internacional. Al venderlo a un equipo de mayor categoría como el Athletico Paranaense y ahora con el posible salto a Rusia, el valor del activo ha aumentado considerablemente. Esto convierte la retención de derechos en una herramienta financiera vital para la sostenibilidad del club.

Impacto financiero y próximos pasos

Aunque la negociación está muy avanzada, el acuerdo entre el jugador, el club brasileño y el club ruso aún debe concretarse oficialmente. No existe una firma definitiva en este momento, por lo que los fondos mencionados representan una proyección basada en los términos acordados verbalmente o en borradores. Los seis millones de dólares por la parte fija se consideran la referencia inicial más segura para calcular el impacto real en las finanzas del club.

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El pago adicional de 7 millones de dólares depende exclusivamente de que se cumplan los objetivos deportivos pactados entre los clubes. Hasta que no se verifique el cumplimiento de estas variables, dicho monto no ingresará a las cajas del Atlético Nacional. Por lo tanto, la comunidad del club debe esperar a la formalización legal y al cumplimiento de las cláusulas deportivas para confirmar la entrada total de recursos económicos.