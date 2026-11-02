Atlético Nacional realiza Draft Internacional en Guarne para escanear talento juvenil

Atlético Nacional alberga en su sede de Guarne el Draft Internacional del 3 al 5 de noviembre, donde seis equipos presentan a juveniles nacidos entre 2006 y 2009 ante scouts.

Atlético Nacional inaugurará sus instalaciones deportivas en el municipio de Guarne, Antioquia, para llevar a cabo el evento denominado Draft Internacional durante la fecha que abarca desde el martes 3 hasta el jueves 5 de noviembre. Esta iniciativa busca exponer el potencial de sus futbolistas más jóvenes ante una audiencia compuesta por cazatalentos, directivos y representantes clave del ámbito futbolístico tanto a nivel nacional como internacional. La competencia se centra exclusivamente en jugadores nacidos entre los años 2006 y 2009, ofreciéndoles una plataforma estratégica para exhibir sus habilidades técnicas y físicas. El objetivo principal de esta competición es proyectar a estos atletas hacia el fútbol profesional y facilitar su acceso a oportunidades de desarrollo en el exterior, consolidando así una vía directa hacia la élite del deporte.

Estadísticas de CIES respaldan el modelo formativo

La institución deportiva verdolaga ha enfatizado la relevancia de su departamento de formación y ha fundamentado su reputación mediante datos del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES). Según estas cifras oficiales, Atlético Nacional se posiciona como el equipo colombiano que otorga mayor cantidad de minutos de juego a sus futbolistas de casa, alcanzando una participación en cancha que supera el 36%. Este indicador demuestra un compromiso tangible con la cantera, diferenciándose de otras organizaciones que retienen a sus juveniles sin ofrecerles oportunidades reales de competencia. Además, diversos estudios internacionales sitúan a la institución entre los diez mejores procesos de formación de Sudamérica y la incluyen en la lista de las quince mejores academias del mundo, reafirmando su estatus de referencia global.

Also read Nicolás Rodríguez se explica tras disfraz militar en Halloween de Atlético Nacional

Participación de seis equipos en la competencia

El escenario deportivo será el punto de encuentro para seis equipos distintos que participarán activamente en el certamen, los cuales son: Atlético Nacional A, Atlético Nacional B, Ciclos FC, Borja FC, Incauca FC y Dimelo Jara. La presencia de scouts y dirigentes nacionales e internacionales en las gradas permitirá una evaluación detallada y directa del desarrollo técnico-táctico de cada joven participante. La estructura de la competencia está diseñada para garantizar igualdad de condiciones, organizando tres jornadas de juego que sumarán un total de nueve partidos. Cada uno de los seis equipos disputará tres compromisos, con los cruces definidos mediante un sorteo aleatorio que busca equilibrar las posibilidades de todos los involucrados en este proceso de visibilización.

Advertisement

Cronograma detallado de los nueve partidos

La programación oficial comenzará el martes 3 de noviembre a las 8:30 a. m., con el choque inaugural entre Ciclos FC y Borja FC. Inmediatamente después, a las 9:50 a. m., Atlético Nacional B se enfrentará a Incauca FC, mientras que a las 11:10 a. m. Atlético Nacional A medirá fuerzas con Dimelo Jara. El miércoles 4 de noviembre continuará con los mismos horarios, presentando un duelo entre Dimelo Jara e Incauca FC a las 8:30 a. m., seguido por Atlético Nacional B contra Ciclos FC a las 9:50 a. m., y el encuentro entre Atlético Nacional A y Borja FC a las 11:10 a. m. Esta densidad de partidos asegura una exposición constante ante los evaluadores presentes.

Cierre del evento y transmisión en vivo

La última jornada del Draft se celebrará el jueves 5 de noviembre, culminando con una final simbólica entre los equipos de la casa. En esta fecha, Incauca FC jugará contra Ciclos FC, Borja FC se medirá a Dimelo Jara, y el cierre de la programación a las 11:10 a. m. lo protagonizará un duelo exclusivo entre Atlético Nacional A y Atlético Nacional B. Todos los partidos serán transmitidos en directo a través del canal de YouTube Atlético Nacional TV, permitiendo que aficionados, familiares y profesionales sigan cada jugada del certamen. Con esta iniciativa, Nacional busca fortalecer su legado formativo y conectar a las nuevas generaciones con puertas abiertas al profesionalismo global.