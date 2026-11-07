Atlético Nacional remonta y vence 4-3 a Pereira en el Atanasio

El equipo antioqueño resistió el 3-2 en el minuto 87 y cerró con goles de Tesillo y Haydar para mantener el liderato y acercarse al récord histórico en la Liga BetPlay.

Atlético Nacional logró una victoria agónica por 4-3 ante Deportivo Pereira en el Estadio Atanasio Girardot, un partido que requirió una reacción urgente para evitar la derrota. El equipo verdolaga mantuvo su posición en la cima de la Liga BetPlay a pesar de encontrarse dos veces por detrás en el marcador y sufrir la sorpresa de perder 3-2 en el minuto 87. Este triunfo crucial permitió al club antioqueño continuar con sus objetivos de title y asegurar su participación en la fase previa de la Copa Libertadores 2027.

Primera mitad con dominio territorial pero sufrimiento

El choque comenzó con una sorpresa para los aficionados locales cuando Fabio Delgado adelantó al visitante en el minuto 10. Aunque Nacional contó con el respaldo de la hinchada y poseyó la pelota durante gran parte del primer tiempo, la superioridad territorial no se tradujo en oportunidades claras. Fue entonces cuando Alfredo Morelos asumió la responsabilidad ofensiva para cambiar el rumbo del encuentro.

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El delantero anotó el empate a los 36 minutos para devolver la tranquilidad parcial a las tribunas. Siete minutos después, Morelos extendió la ventaja con un golazo de tiro libre que superó la barrera y terminó en el fondo de la red, dejando el 2-1 al descanso. Sin embargo, las sensaciones no eran las mejores, ya que el equipo seguía sin demostrar el fútbol que lo ha llevado a ser protagonista del campeonato.

Segunda parte con penal controversial y crisis

El segundo tiempo estuvo marcado por la complicación y la crítica arbitral. Alrededor del minuto 60, el árbitro sancionó un penal por mano de William Tesillo dentro del área, decisión que generó fuertes reclamos de los jugadores por considerarla natural y no intencional. VAR no revisó la jugada y Marco Pérez convirtió el tanto para igualar en 2-2, devolviendo la ilusión al conjunto visitante.

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Los minutos pasaban y la presión aumentaba en las tribunas. Deportivo Pereira, que llegaba con expectativas diferentes, empezó a poner contra las cuerdas al líder del torneo. La situación se tornó crítica cuando, en el minuto 87, Jorge Bermúdez aprovechó una nueva oportunidad para poner el 3-2 a favor de los matecañas, generando incredulidad en el Estadio Atanasio Girardot.

Remontada final con goles de Tesillo y Haydar

Nacional reaccionó ante la adversidad apenas recibió el gol de la desventaja. William Tesillo marcó el empate 3-3 para devolver la esperanza a un equipo que parecía destinado a una noche amarga. La remontada se completó con el gol definitivo de César Haydar, quien firmó el 4-3 y desató la celebración en el estadio en cuestión de minutos.

Impacto en la clasificación y récord histórico

Con este triunfo, Atlético Nacional conservó el liderato de la Liga BetPlay y sumó 94 puntos en el acumulado del año. El equipo antioqueño mantiene la posibilidad de alcanzar la marca de 104 unidades, un registro que sigue siendo uno de sus grandes objetivos en esta temporada. La victoria asegura su clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores 2027.

Alertas defensivas pese a la victoria

Más allá de los tres puntos, el partido dejó señales de alerta sobre problemas defensivos y dificultades para controlar encuentros que parecían bajo control. Nacional demostró capacidad de reacción, pero su funcionamiento dejó una deuda importante que debe ser subsanada para mantener la consistencia requerida en el campeonato.