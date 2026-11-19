Atlético Nacional busca corregir sus fallos defensivos ante Once Caldas en la Liga Betplay 2-2026, con el regreso de jugadores clave como Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez para el cuadrangular semifinal.

El Atlético Nacional enfrenta este sábado una obligación crítica al viajar a Manizales para disputar el inicio de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2-2026. El duelo comienza a las 8:15 p.m. y enfrenta al Blanco Blanco, un rival que se ha consolidado como una barrera constante para los verdolagas durante este semestre. Esta将是 la cuarta confrontación consecutiva entre ambos conjuntos en un contexto que define la trayectoria del cuadro antioqueño en el torneo.

Rivalidad histórica y necesidad de victoria inmediata

La historia reciente pende sobre el equipo de Medellín, ya que el Atlético Nacional acumula tres partidos sin conseguir una victoria frente al conjunto de Manizales. La serie actual se compone exclusivamente de empates, lo que ha generado una tensión acumulada en la hinchada. Además, el verdolaga acaba de ser eliminado de la semifinal de la Copa Betplay precisamente ante este mismo adversario, quien se impuso en la definición por penaltis.

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Este contexto convierte el compromiso del sábado en una prueba de carácter. El Atlético Nacional necesita arrancar con un resultado positivo su camino en la segunda fase del torneo. El objetivo no es solo sumar puntos, sino demostrar públicamente que el cuerpo técnico ha identificado y está corrigiendo las fallas estructurales que han privado al equipo de mejores resultados en las últimas fechas.

Alertas de Lucas González y ajustes defensivos

El técnico Lucas González ha sido directo al expresar su insatisfacción con la capacidad de su equipo para mantener el control del juego. Tras la eliminación en la Copa, el entrenador admitió que uno de los problemas más graves es la cantidad de goles que recibe su escuadra, especialmente cuando ya se encuentra en ventaja. González declaró que los goles en contra tienen un factor común: la pérdida del control del juego y la pelota cuando el marcador es favorable.

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Aunque el Atlético Nacional terminó como líder de la fase de todos contra todos de la Liga, su imagen no fue la esperada. En la fecha 18, venció al Deportivo Pereira con un marcador de 4-3, lo que expuso claramente las vulnerabilidades defensivas que el cuerpo técnico debe resolver de inmediato. González enfatizó que si el objetivo es ser campeón, es indispensable encontrar la forma de encajar menos goles en esta nueva etapa del certamen.

Novedades en la nómina y回归 de figuras clave

Para enfrentar a Once Caldas, Lucas González tiene varias opciones para reforzar la estabilidad del equipo. Entre las novedades más importantes se encuentra el regreso de Samuel Velásquez por la banda izquierda. El lateral había sido un problema táctico debido a las dificultades que el equipo ha tenido enfrentando a Milton Casco. Velásquez vuelve a la disponibilidad después de integrar la convocatoria de la Selección Colombia para los recientes partidos amistosos frente a Chile.

En la misma línea, el volante creativo Juan Manuel Rengifo regresa a la concentración tras su participación con la Tricolor. Su presencia en el mediocampo podría ser decisiva para generar el fútbol necesario y abastecer a la delantera. En el mediocampo también se espera la posible inclusión de Andrés Felipe Marín, quien estuvo con la Selección Colombia sub-19 en un microciclo de preparación en Atlanta, Estados Estados Unidos. Marín podría aparecer como volante de recuperación para dar mayor solidez en la zona de transición.

Dispositivos tácticos y ausencia de juveniles

En la zona defensiva, además de Velásquez, se espera que Neyder Parra recupere la titularidad tras recuperarse de un esguince de tobillo. Parra tendría la posibilidad de acompañar a William Tesillo en la pareja de centrales, desplazando a Andrés Reyes. En el arco, la certeza recae en Franco Armani, quien se mantiene como la primera opción entre los palos. La defensa podría completarse con Andrés Felipe Román en el otro extremo.

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El ataque mantiene a Alfredo Morelos como la principal referencia ofensiva. Marlos Moreno podría ocupar el costado izquierdo, aunque el técnico debe decidir entre él o Edwin Cardona. Cardona, quien tuvo una buena presentación en el segundo tiempo del último compromiso, reclama un espacio en el once ideal. La duda táctica de González gira en torno a si mantiene su estructura habitual 4-3-3 o introduce variantes para buscar mayor equilibrio.

Las ausencias confirmadas son las de los juveniles José Escorcia, Simón Rojas y Jhoan Quesada. Estos futbolistas representarán a Colombia en el Mundial Sub-17 de Catar, el cual comienza este sábado. Al tener un grupo base reducido y sin otro torneo paralelo para rotar jugadores, Lucas González debe esperar imponer su idea de juego con los efectivos disponibles, bajo la presión de iniciar con buen pie los cuadrangulares semifinales.