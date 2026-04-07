Atlético Nacional vence a Jaguares y consolida su liderato en la Liga BetPlay

Atlético Nacional se impone 2-1 a Jaguares de Córdoba en partido aplazado y afianza su posición en la cima de la Liga BetPlay 2026-I, con el debut de Kevin Cataño y goles clave que reafirman su candidatura al título.

Atlético Nacional confirmó su buen momento en la Liga BetPlay 2026-I tras vencer a Jaguares de Córdoba por 2-1 en el partido aplazado de la segunda jornada. Este resultado mantiene al equipo en la cima de la tabla de posiciones y refuerza su posición como uno de los principales candidatos al título. El esperado debut de Kevin Cataño con la camiseta verdolaga finalmente se concretó, respondiendo a las expectativas de una afición que había demandado su participación.

El encuentro, celebrado en Medellín, comenzó con un Atlético Nacional decidido a imponer su juego desde el primer instante. A los 2 minutos, Andrés Román generó la primera oportunidad clara con una definición sutil, pero el balón se desvió por poco. La presión continuó y, dos minutos más tarde, Alfredo Morelos obligó al arquero rival a emplearse a fondo con un potente remate. La superioridad de Nacional se materializó en el marcador al minuto 16. Andrés Sarmiento capitalizó una jugada ofensiva dentro del área, sacando un disparo fuerte que dejó sin opciones al portero Mosquera, reflejando el dominio del equipo antioqueño en el inicio del partido. \Jaguares, sin embargo, reaccionó antes del descanso. Al minuto 36, Jopito Álvarez aprovechó un pase filtrado de Yairo Moreno y definió con calidad por encima del arquero, estableciendo el empate parcial 1-1 y silenciando momentáneamente a la afición local. Para la segunda mitad, el equipo dirigido por Atlético Nacional mantuvo la iniciativa, enfocándose en la amplitud del juego y la presión alta sobre el rival. Al minuto 63, ‘Chicho’ Arango tuvo una oportunidad clara tras un tiro de esquina, pero su remate no encontró el gol, desaprovechando una ocasión que parecía inmejorable. El gol de la victoria llegó en el minuto 69. Kevin Viveros Bello, quien había ingresado desde el banquillo, apareció en el área para conectar un certero cabezazo y marcar el 2-1 definitivo, anticipándose a la defensa y venciendo nuevamente a Mosquera. \Con esta victoria, Atlético Nacional no solo suma tres puntos cruciales, sino que también consolida su liderato y fortalece la confianza del equipo de cara al resto del campeonato. Jaguares, por su parte, sigue en una posición complicada en la tabla y deberá reevaluar su estrategia para alejarse de las posiciones bajas. El rendimiento de Nacional, tanto en ataque como en defensa, demuestra la solidez y el buen momento que atraviesa el equipo. La incorporación de Cataño, sumada a la efectividad de jugadores como Sarmiento y Viveros Bello, augura un futuro prometedor para el conjunto verdolaga en la búsqueda del título. La afición celebra este triunfo, que consolida la posición de Nacional y alimenta la esperanza de una temporada exitosa. El cuerpo técnico y los jugadores se enfocan ahora en mantener el ritmo y seguir sumando puntos para asegurar el liderato y avanzar en la competición





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