Atlético Nacional vs Once Caldas: Clave para la final de Copa BetPlay 2026

Atlético Nacional busca su novena final de Copa BetPlay al enfrentar a Once Caldas en el Atanasio Girardot. Un análisis táctico y de alineaciones.

El Atlético Nacional tiene una cita decisiva este martes desde las 6:30 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot para buscar su boleto a la final de la Copa BetPlay. El equipo verdolaga busca superar en el global al Once Caldas tras igualar 1-1 en el partido de ida jugado en Manizales. La transmisión oficial del encuentro será a través de la plataforma Win Sports +.

Antecedentes perfectos y contexto del duelo

El Atlético Nacional llega con una motivación adicional debido a su historial impecable en definiciones. El club antioqueño ha disputado ocho finales de la Copa Colombia y las ha ganado todas, manteniendo un registro perfecto en este tipo de compromisos. Sin embargo, el objetivo principal de esta temporada es conquistar el torneo para luego concentrarse en la Liga, donde el equipo ya lideró la fase regular.

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La presión recae sobre la figura James Rodríguez, quien anotó un golazo en el empate de ida, aunque el rendimiento general del conjunto no fue del todo óptimo. Lucas González, el director técnico, busca que su equipo resuelva la serie en los 90 minutos de juego para evitar una definición por penales y aprovechar el respaldo de su afición en Medellín.

Estrategia táctica y bajas importantes

ElOnce Caldas entrará al campo con una disposición defensiva distinta a su juego habitual en la Liga. El equipo de Manizales buscará cerrar espacios y aprovechar los contragolpes, una de sus principales fortalezas ofensivas. Ya demostró capacidad de complicar al rival en el Atanasio, donde igualó 1-1 en la fecha final de la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay 2026.

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La alineación del Atlético Nacional tendrá que operar sin las bajas de Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez, quienes participan con la Selección Colombia. Además, Jorman Campuzano sigue fuera por lesión, mientras que el argentino Elías Cabrera, expulsado en el primer duelo, podría ser habilitado para jugar. El equipo necesita mejorar su circulación del balón para romper el bloque defensivo visitante.

Por su parte, el Once Caldas enfrenta una baja sensible con la expulsión de Felipe Gómez, autor del gol en el primer encuentro. El delantero no podrá estar presente en el Atanasio, lo que obliga al equipo paisa a reestructurar su ataque. El técnico de Manizales tendrá que gestionar la ansiedad del resultado para no cometer errores defensivos.

Consecuencias y próximos pasos en el torneo

Una victoria del Atlético Nacional en este partido le aseguraría su novena final en la historia del certamen, consolidando su dominio histórico en las definiciones. La clasificación representaría un paso fundamental en la planificación deportiva del club para este semestre. La recompensa inmediata es disputar el título de un torneo en el que el Verdolaga nunca ha sido derrotado en una final.

Si el partido termina empatado, se procederá a la definición desde el punto de penalti, una situación que el equipo de Lucas González desea evitar. Más allá de la copa, ambas escuadras ya se volverán a enfrentar en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, donde el Clásico Paisa tendrá un papel protagónico en la lucha por el título local.