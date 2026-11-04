Atlético Nacional vs Once Caldas: Horarios oficiales y contexto de la semifinal Copa BetPlay

La Dimayor confirmó que Atlético Nacional visitará a Once Caldas el 10 de noviembre. Conoce los horarios exactos y el historial de títulos en esta semifinal crucial de la Copa BetPlay.

La División Mayor del Fútbol Colombiano, conocida como la Dimayor, ha oficializado los horarios y las fechas precisas para los encuentros de ida de las semifinales de la Copa BetPlay. El principal atractivo será el choque entre el Atlético Nacional, bicampeón vigente, y el Once Caldas, quienes se medirán el próximo martes 10 de noviembre en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales. Esta confirmación cierra el calendario de la etapa eliminatoria y permite a los aficionados planificar la asistencia a los escenarios deportivos donde se definirá el acceso a la gran final del torneo.

Horarios exactos y duelo entre rivales

El Atlético Nacional viajará a Manizales para enfrentarse al Once Caldas a partir de las 8:30 de la noche del 10 de noviembre. Este partido representa la revancha inmediata tras la final disputada en 2024, donde los Diablos Rojos, denominación del América de Cali, cayeron ante los Verdolagas. En el otro semidesafiado del calendario, el Internacional de Bogotá recibirá a América en el estadio de Techo a las 6:30 de la tarde del mismo día. Ambas escuadras buscan clasificarse para reencontrarse en la final, cerrando así un ciclo de rivalidad intensa que marcó el cierre del torneo anterior y que ahora busca un nuevo capítulo en la competencia actual.

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Historial de títulos y dominio verde

El Atlético Nacional se presenta como el claro favorito histórico del certamen, ostentando un récord de ocho campeonatos conquistados en las ediciones de 2012, 2013, 2016, 2018, 2021, 2023, 2024 y 2025. Este palmarés consolidado lo convierte en el club más laureado de la competición y el único de los semifinalistas que ha elevado la copa en múltiples ocasiones. De su lado, el Once Caldas enfrenta el desafío de ser el único de los cuatro clasificados que nunca ha levantado el trofeo, sumándose a una lista de clubes sin éxito como el Internacional de Bogotá y el América de Cali en esta específica competición nacional.

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El camino a la final y el equipo dirigido por Lucas González

La trayectoria de los verdolagas hasta esta instancia ha sido imponente bajo la dirección técnica del entrenador Lucas González. El equipo logró eliminar al DIM en un partido único, imponiéndose con un marcador de 3-2, y ahora enfrenta al Once Caldas, quien previamente derrotó al Santa Fe con un contundente 0-2 en el estadio Nemesio Camacho de Bogotá. En el otro lado de la tabla, el América de Cali se impuso 0-4 al Barranquilla FC, mientras que el Internacional de Bogotá goleó 4-1 al Llaneros FC. Este dominio reciente refuerza la expectativa de que el Atlético Nacional busque su cuarta corona consecutiva, un logro que ampliaría significativamente su distancia con rivales históricos como el DIM y Millonarios, quienes poseen tres títulos cada uno.

Próximos pasos y contexto de la vuelta

Aunque la Dimayor ya ha confirmado la ida, los partidos de vuelta de las semifinales aún carecen de horarios y fechas exactas. Se prevé que estos encuentros se disputen durante la semana comprendida entre el 16 y el 21 de noviembre. La estructura del torneo coloca a clubes como Santa Fe y Junior con dos títulos históricos, mientras que equipos como el Deportivo Cali, Boca Juniors, La Equidad y el Deportes Tolima cuentan con una sola corona. El Once Caldas mantiene la distinción de poseer más subtítulos con tres finales perdidas, lo que añade una capa adicional de presión psicológica y motivación para los cardenales en su intento de romper la sequía de títulos en la Copa BetPlay.