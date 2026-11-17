Atlético Nacional recibe a Once Caldas este 17 de noviembre en la semifinal de vuelta de la Copa Betplay. Conozca alineaciones, bajas y detalles del choque.

El estadio Atanasio Girardot se convertirá este martes 17 de noviembre en el escenario de un duelo crucial de la Copa Betplay 2026-2. Atlético Nacional recibe a Once Caldas a las 6:30 p.m. a través de Win Sports + para disputar la semifinal de vuelta. La serie se encuentra empatada 1-1 tras el encuentro anterior.

El equipo verde, dirigido por Lucas González, enfrenta la obligación estricta de ganar este partido para clasificar a la final. Nacional es el vigente tricampeón del torneo, habiendo conquistado los títulos en 2023, 2024 y 2025. Una nueva final representa un incentivo clave para consolidar la permanencia del técnico actual ante la hinchada.

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Mecanismo de clasificación al título

La mecánica del torneo exige la victoria en este encuentro para avanzar a la gran final. Aunque el triunfo en la copa ofrece un rédito menor comparado con la liga, su importancia radica en la gestión deportiva y la satisfacción del aficionados. El club mantiene la obsesión por el título liguero, ya que cualquier compromiso local es prioritario para la directiva.

Once Caldas llega con una actitud de confianza al enfrentamiento. Los blancos han igualado fuerzas con el cuadro verdolaga en ambas etapas de la serie. Este equilibrio táctico se ha mantenido bajo la conducción de Carlos Valencia, quien asumió el cargo a principios de septiembre.

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Estrategias de entrenadores y bajas

Carlos Valencia, apodado Panelo, heredó el equipo tras la salida de Hernán Darío Herrera. Su esquema se basa en el orden táctico defensivo y acciones rápidas de contragolpe. Esta metodología ha logrado debilitar la estructura ofensiva de Atlético Nacional en partidos anteriores.

Por parte de Nacional, Lucas González convocó a un plantel específico para este compromiso. Entre los convocados se encuentran figuras clave como James Rodríguez y Alfredo Morelos. También figuran en la lista Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona, William Tesillo y Franco Armani, entre otros.

Ambos equipos presentan ausencias relevantes que afectan sus estrategias. Por el lado de Nacional, Ian Poveda y Cristian Arango se recuperan de lesiones y estarán fuera hasta el 2027. Néider Parra no fue convocado por precaución para los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay.

Once Caldas deberá jugar sin Felipe Gómez debido a una expulsión previa. El extremo anotó dos goles recientemente contra Nacional, uno en la copa y otro en el liga. Elías Cabrera también recibió tarjeta roja, pero fue habilitado por cupos de la selección Colombia, aunque podría acumular suspensión para una posible final.

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Impacto inmediato y próximos pasos

El árbitro designado para dirigir el partido es Carlos Ortega de Bolívar. Él será el encargado de hacer cumplir las normas en un juego de alta intensidad. Los posibles once titulares para Nacional incluyen a Armani, Román, Reyes, Tesillo, Casco, Campuzano, Cabrera, Cardona, James, Morelos y Sarmiento.

Once Caldas presenta una formación diferente con Parra en el arco. La defensa la componen Cuesta, Cardona, Londoño y Patiño. En medulares juegan Colorado, Nieto y Quiñones, mientras el ataque lo lideran Torres, Barrios y Zapata. Este choque definirá el próximo rival en la final del torneo.