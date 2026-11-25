El Atlético Nacional debe ganar imperativamente al Deportivo Independiente Medellín este 25 de noviembre para aspirar al liderato del grupo A de la Liga Betplay 2026-2. El encuentro, transmitido por Win Sports+, incluye el debut de James Rodríguez con el verdolaga y enfrenta la presión de un Nacional que busca recuperar el rumbo tras empata con Once Caldas, contra un DIM que mantiene el liderato gracias a su victoria sobre Santa Fe.

El escenario deportivo en Colombia se prepara para uno de los duelos más significativos de la temporada, pues el Atlético Nacional se enfrenta este miércoles 25 de noviembre al Deportivo Independiente Medellín en lo que se conoce como el Clásico Paisa.

Este partido es crucial para la dinámica de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay 2026-2, ya que el verdolaga llega con la obligación ineludible de ganar para mantener vivas sus posibilidades de convertirse en el líder del grupo A. La presión sobre el equipo antioqueño es considerable, especialmente porque viene de una jornada anterior donde tuvo que conformarse con un empate ante el Once Caldas en Manizales, lo cual no representa el resultado óptimo para un equipo que busca dominar su zona.

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Dimisión del Atlético Nacional y fuerza del Dimayor

Por otro lado, el Deportivo Independiente Medellín, conocido cariñosamente como el Poderoso de la montaña, llega con un ánimo renovado tras imponerse por la mínima diferencia de 1-0 a su eterno rival, el Independiente Santa Fe, en condición de local. Este resultado le permite al equipo rojo sostener con mayor firmeza el liderato que ostenta actualmente, aunque un empate en este choque también sería un resultado positivo para mantener su posición a la cabeza del torneo, proporcionando un colchón de seguridad importante de cara a las fechas restantes.

El encuentro está programado para las 8:30 de la noche y será transmitido en exclusiva por Win Sports+, garantizando así una amplia cobertura mediática que atrape la atención de los aficionados de todo el país y de la diáspora colombiana en el exterior. Para este compromiso, el entrenador del Atlético Nacional, Lucas González, enfrenta un desafío táctico importante debido a las bajas obligadas en su plantel.

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Se debe recordar que Andrés Felipe Marín no podrá hacer parte del juego debido a una sanción derivada de una polémica expulsión sufrida en el estadio Palogrande. Como consecuencia de esta ausencia, el cuerpo técnico seguramente optará por incorporar a Jorman Campuzano en la formación titular, acompañado de Elías Cabrera en la zona de creación.

Convocatoria del Atlético Nacional con Marlos Moreno

Esta dupla en el mediocampo busca brindar el equilibrio defensivo y ofensivo necesario al equipo antioqueño, el cual le urge un triunfo categórico para recomenzar una buena racha de resultados que lo deposite con seguridad en la fase final del torneo. La lista de convocados del Verde Paisa incluye a figuras de gran calibre como Franco Armani y Luis Marquínez en los tres palos, una defensa sólida liderada por Néider Parra, William Tesillo, Cesar Haydar, Andrés Reyes, Andrés Felipe Román y Samuel Velásquez, y un ataque temible conformado por Marlos Moreno, Emanuel Benítez, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

En la zona de volantes destacan jugadores clave como Juan Manuel Zapata, Xavi Ríos, Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo y Edwin Cardona, junto con el nuevo refuerzo James Rodríguez, quien juega su primer partido oficial en el fútbol profesional colombiano con la camiseta verdolaga. Por su parte, el Deportivo Independiente Medellín también contará con todas sus figuras disponibles para este duelo, buscando consolidar su posición de ventaja.

La probable alineación del equipo rojo presenta a John Jairo Chaux como guardameta, respaldado por una defensa que incluye a Mena, Simarra, Escorcia y Fabra. El mediocampo estará comandado por Loboa, Martegani y Cataño, mientras que el ataque lucirá las firmas de Montaño, González y Medina.

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Primer duelo profesional entre James y Quintero

Un dato de gran relevancia histórica rodea a este partido: será el primer enfrentamiento directo en cancha de James Rodríguez por el Atlético Nacional y Juan Fernando Quintero por el Deportivo Independiente Medellín en el fútbol profesional colombiano, lo que añade un componente extra de interés periodístico y sentimental para los aficionados. El juez central del compromiso será el vallecaucano Carlos Betancur, quien tendrá la responsabilidad de dirigir un encuentro de alta intensidad y riesgo de tensión.

Además de la acción deportiva, se espera que este clásico sea un evento cultural y social de primer orden, atrayendo multitudes y generando amplios debates en redes sociales y medios de comunicación. La estrategia de ambos equipos será clave, ya que el Nacional necesita ganar para no quedarse atrás, mientras que el Medellín puede ver el empate como un triunfo táctico, aunque su instinto competitivo los empujará a buscar los tres puntos para afianzar su estatus de líder indiscutible en el grupo A.