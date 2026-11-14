Atlético Nacional y DIM se enfrentan en semis final del Clausura 2026

Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín disputarán la semifinal del Clausura 2026. James Rodríguez y Juan Fernando Quintero liderarán a sus equipos.

El sorteo oficial de la ronda semifinal del torneo Clausura 2026 de la Liga BetPlay ha generado una de las confrontaciones más esperadas del fútbol colombiano al asignar al Atlético Nacional y al Deportivo Independiente Medellín en el mismo cuadrángulo, identificado como la zona A. Este cruce histórico, conocido popularmente como el Clásico Paisa, se producirá por tercera ocasión en los últimos tres años, reactivando una rivalidad que define el destino de uno de los dos clubes que ascenderán a la gran final del campeonato. Los verdolagas culminaron la fase regular liderando la tabla con 40 puntos, mientras que el cuadro rojo se clasificó en la sexta posición con 32 unidades, lo que promete una lucha intensa por el pase a la final.

Detalles del sorteo y la nueva rivalidad

La definición de los emparejamientos para los cuadrangulares ha puesto cara a cara a los dos grandes clubes de Antioquia, quienes ya disputaron un cruce similar en la fase de cuadrangulares durante el Clausura 2025. En aquella instancia, ambos equipos provinieron del Grupo A de la liga regular, un sector que también compartieron con Junior y el América de Cali. En aquella oportunidad, ninguno de los dos clubes logró alcanzar la final del torneo, siendo el éxito final para el elenco barranquillero de Junior, que se coronó campeón tras vencer al Deportes Tolima dirigido por Lucas González, quien actualmente ejerce como entrenador del Atlético Nacional.

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El duelo entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín en los cuadrangulares representa la revancha esperada por la hinchada durante todo el semestre, ya que originalmente estaba programado para la fecha 16 de la liga regular. La última vez que ambos equipos se midieron en el Estadio Atanasio Girardot, el pasado 19 de octubre, la ausencia de una de las estrellas del fútbol colombiano modificó la narrativa del encuentro. En aquel partido, Juan Fernando Quintero se encontraba en proceso de recuperación de una lesión, por lo que el protagonismo recayó exclusivamente en James Rodríguez, quien disputó 77 minutos como titular en el campo de juego.

El retorno de Juan Fernando Quintero

La situación física del centrocampista colombiano Juan Fernando Quintero, de 33 años, es el factor que ha generado mayor expectación entre los seguidores del Deportivo Independiente Medellín y los analistas del fútbol nacional. De acuerdo con la información médica y técnica disponible, la última semana de su proceso de recuperación finalizó en la semana anterior al sorteo, lo que abre la posibilidad de que el jugador esté disponible para la primera fecha de los cuadrangulares. La prensa especializada indica que es probable que Juanfer inicie el partido como titular frente al Santa Fe, el rival asignado al DIM para arrancar esta nueva etapa del torneo.

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La presencia de Quintero en la banca o en el campo de juego marca un cambio significativo en la dinámica ofensiva del cuadro rojo, especialmente cuando deberá hacer frente al equipo verdolaga que cuenta con la experiencia de James Rodríguez. El cruce directo entre estos dos figuras, reconocidas como los fichajes más rimbombantes de sus respectivos clubes durante la temporada, añade un nivel de complejidad táctica y emocional al enfrentamiento que trasciende los aspectos puramente deportivos y posicionales.

Historial reciente entre los clubes antioqueños

La historia reciente entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín en fases finales presenta un balance de resultados que favorece ligeramente a los verdes en los duelos directos, aunque el contexto de los torneos ha variado considerablemente. Durante el segundo semestre del año 2025, Nacional finalizó en la tercera posición con 8 puntos, mientras que Medellín cerró en el último lugar con 5 puntos. En los dos enfrentamientos directos que se produjeron durante ese semestre, los equipos se dividieron los puntos: empataron 0-0 el 23 de noviembre de 2025 y Nacional se impuso 2-1 el 4 de diciembre de 2025 como local.

Antes de esa instancia, en el segundo semestre del año 2023, ambos clubes compartieron el Grupo B, que también incluyó a Millonarios y al América de Cali. En aquella ocasión, el Deportivo Independiente Medellín, dirigido por Alfredo Arias, obtuvo el primer puesto del grupo con 15 puntos, aunque finalmente perdió la final del torneo ante Junior. Los resultados entre ellos en ese semestre fueron contundentes para el cuadro rojo, con victorias de 2-1 y 0-5. Cabe destacar que el Deportivo Independiente Medellín no le gana a Nacional por Liga desde el 3 de diciembre de 2023, lo que convierte este próximo duelo en una oportunidad crucial para revertir la racha negativa.

Impacto en el mercado y próximos pasos

La confirmación de este clásico en la fase decisiva del torneo Clausura 2026 tiene implicaciones directas en la dinámica de los próximos encuentros, comenzando con la primera fecha de los cuadrangulares. Para el Atlético Nacional, el desafío no se limitará a vencer al Deportivo Independiente Medellín, sino que deberá gestionar el desgaste de sus jugadores y mantener el liderato técnico que obtuvo durante la fase regular. La estrategia de Diego Arias y Alejandro Restrepo, ambos entrenadores que han dirigido a sus respectivos clubes en esta temporada, será clave para definir quién avanza.

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Para los aficionados, este emparejamiento significa vivir un espectáculo de fútbol de alta intensidad, donde cada juego puede determinar la eliminación o la clasificación hacia la final. La recuperación de Juan Fernando Quintero podría equilibrar las fuerzas en el terreno de juego, especialmente si el Deportivo Independiente Medellín logra sumar puntos clave en su primer compromiso frente al Santa Fe. La historia dicta que estos duelos son impredecibles, pero la necesidad de revancha y la calidad individual de sus estrellas hacen de este cruce un punto de inflexión fundamental para el calendario futbolístico colombiano.