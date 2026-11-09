Atlético Nacional y Once Caldas definen semifinal Copa BetPlay 2026

Los dos únicos campeones de la Copa Libertadores de Colombia se miden en la semifinal de la Copa BetPlay 2026. Conoce el programa, protagonistas y contexto histórico de este duelo.

Atlético Nacional y Once Caldas establecerán el primer paso hacia la final de la Copa BetPlay 2026 en un duelo cargado de historia internacional y récords compartidos. Este martes, a partir de las 8:30 p. m., el estadio Palogrande de Manizales será el escenario de la ida de esta eliminatoria semifinal que enfrenta a las dos únicas instituciones colombianas en poseer la máxima distinción continental del fútbol sudamericano. La transmisión oficial del encuentro corresponde a Win Sports +, asegurando la cobertura televisiva del inicio de una serie crucial.

Doble historia continental en la semifinal

La importancia de este enfrentamiento se deriva directamente de los logros históricos de ambas entidades en el escenario internacional, un factor que distingue esta serie de cualquier otra competencia local sin el estatus de clásico. Atlético Nacional y Once Caldas son las únicas representaciones de Colombia que han conquistado la Copa Libertadores, un hecho que otorga un peso simbólico y competitivo único a cada encuentro disputado entre ellos. Cuando el objetivo es alcanzar una final, este antecedente internacional transforma la rivalidad en un duelo entre gigantes con credenciales verificadas y probadas ante el público y la crítica especializada.

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Esta dinámica de competencia no se limita a un solo partido, sino que estructura una serie extensa que pondrá a prueba la consistencia de ambos equipos en un período reducido. El programa de la competencia establece que esta será la primera de tres mediciones directas entre estas dos instituciones en los próximos días. El calendario contempla además el partido de vuelta correspondiente a esta ronda semifinal, así como un nuevo cruce en la última jornada de la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay, lo que incrementa la intensidad táctica y física de ambos elencos.

Jugadores con doble militancia y récords

La narrativa del duelo se enriquece con la presencia de futbolistas que han marcado la historia de ambas instituciones, creando un nexo personal y profesional entre los vestuarios. Juan Pablo Nieto, mediocampista que actualmente viste los colores de Once Caldas, es un testimonio vivo de esta conexión, dado que desarrolló los cimientos de su carrera profesional en Atlético Nacional. Nieto fue pieza fundamental en la plantilla verdolaga que se coronó en la Copa Libertadores 2016, un torneo que también incluyó celebraciones en la Superliga, la Copa Colombia y el campeonato de la Liga colombiana durante el primer semestre de 2017, además de la Recopa Sudamericana.

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Por otra parte, la figura de Dayro Moreno, reconocido como el máximo goleador histórico del fútbol colombiano, añade otro nivel de relevancia estadística a este partido. Moreno mantuvo un paso destacado por Atlético Nacional entre 2017 y 2018, período en el que consolidó su eficiencia ofensiva al registrar 57 goles con la camiseta verde. Durante su estancia en Medellín, el delantero también sumó títulos de importancia para el club, específicamente la Liga del primer semestre de 2017 y la Copa Colombia, hechos que refuerzan su legado deportivo en ambas casas.

El ídolo Alexis Henríquez y su legado único

La conexión más profunda y significativa entre estas dos instituciones la encarna la figura histórica del exdefensor Alexis Henríquez, quien ostenta el privilegio exclusivo de haber levantado la Copa Libertadores con los dos equipos. Henríquez logró el primer título continental con Once Caldas en 2004 y posteriormente extendió su palmarés al ganar la competición con Atlético Nacional en 2016, convirtiéndose en un ídolo respetado en ambos clubes. Aunque actualmente se encuentra retirado de la actividad competitiva en el terreno de juego, su trayectoria y el simbolismo que representa siguen siendo un referente moral y técnico para el camerino verdolaga.

La semifinal de la Copa BetPlay se configura así como un escenario donde los recuerdos, los protagonistas con doble ciudadanía deportiva y una rivalidad deportiva respaldada por dos de las páginas más importantes del fútbol colombiano a nivel internacional convergen. El primer capítulo de esta serie de tres episodios en pocos días se escribe en Palogrande, enfrentando a dos campeones de América que buscan seguir escribiendo historia en un contexto de alta exigencia y reconocimiento global.