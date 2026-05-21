Audiencia confirma versiones contradictorias y falta de atención médica en caso de Yulixa Toloza

Durante la diligencia judicial, la representante del ente acusador expuso tres aspectos fundamentales del caso.

La audiencia contra dos de los capturados confirma versiones contradictorias y evidencia que la víctima no recibió atención médica tras el procedimiento quirúrgico. De acuerdo con la fiscal que lidera la investigación, la principal implicada entregó dinero a los dos capturados para desaparecer el vehículo en el que transportaron a la víctima.

La Fiscalía imputará a los detenidos los delitos de homicidio en calidad de cómplices, desaparición, ocultamiento y favorecimiento por su presunta participación en la muerte de Yulixa Toloza





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