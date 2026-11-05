Audiencia contra Bonilla y Velasco por UNGRD se pospone para febrero 2027

La Corte Suprema aplaza el juicio por corrupción en UNGRD hasta febrero 2027 por fallos técnicos en pruebas. Exministros critican lealtad de Fiscalía.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la reprogramación de la audiencia preparatoria correspondiente al juicio contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. El alto tribunal trasladó la sesión originalmente prevista para el descubrimiento probatorio hacia el 2 de febrero de 2027. Esta medida representa el segundo aplazamiento consecutivo en este caso vinculante al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ( UNGRD).

Obstáculos técnicos retrasan el juicio

El magistrado de la Sala Motiva fundamentó la decisión en las dificultades recurrentes que enfrentan las defensas para revisar la totalidad de los elementos probatorios archivados por la Fiscalía General de la Nación. Parte significativa de la documentación clave permanece bajo cadena de custodia y presenta fallas técnicas que impiden su consulta inmediata por parte de los abogados defensores.

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Entre los inconvenientes específicos señalados se incluyen archivos electrónicos que no se abren, documentos encriptados sin llave de acceso y registros que requieren contraseñas especializadas para ser desplegados. La magistrada consideró que otorgar un nuevo plazo era una medida razonable y prudente para garantizar que las partes pudieran completar el descubrimiento probatorio en condiciones adecuadas.

Exministros critican transparencia de pruebas

Durante la diligencia previa al aplazamiento, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco expresó su total inconformidad con el proceso actual. Velasco sostuvo que el ente acusador está presentando documentos que la defensa desconoce, lo cual dificulta la preparación estratégica de su caso y desvía la atención de otros elementos que considera fundamentales.

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El exfuncionario cuestionó específicamente que no se hayan revisado conversaciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, que alega contienen información crucial. Velasco afirmó que la Fiscalía no ha mostrado lealtad procesal al ignorar chats con detalles gravísimos que el país debe conocer, mientras presiona a la defensa para que no se concentre en estas omisiones estratégicas.

Denuncias sobre peculado y pruebas inexistentes

Por su parte, Ricardo Bonilla también cuestionó el contenido material entregado por la Fiscalía. Bonilla señaló que existen documentos entregados que carecen de relación directa con la investigación oficial, mientras que elementos necesarios para esclarecer el manejo de recursos públicos no han sido incorporados al proceso.

El exministro de Hacienda advirtió sobre la gravedad de lo que falta, afirmando que la Fiscalía nunca hizo seguimiento a pruebas vinculadas al peculado de Olmedo López y Sneyder Pinilla. Bonilla acusó al ente acusador de quedarse solo con la confesión inicial sin profundizar en otras responsabilidades penales potenciales.

Fiscalía defiende transparencia del caso

La fiscal del caso, María Cristina Patiño, rechazó categoricamente las acusaciones de falta de transparencia o lealtad por parte del Ministerio Público. Patiño explicó que la Fiscalía solicitó documentación a la Corte Suprema y recibió copias completas de los expedientes, entregando incluso información no solicitada para garantizar el acceso total al material.

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La funcionaria aclaró que la Fiscalía ha descubierto todo lo que posee y no oculta aquello que no tiene en su poder. Patiño instó a los abogados de los exministros a adelantar sus propias investigaciones para buscar elementos que respalden sus teorías del caso, reafirmando que el llamado a la lealtad procesal no constituía una atribución de malas prácticas.