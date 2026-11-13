Audiencia contra Víctor Gamboa en Villa de Leyva por coima inmobiliaria

El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, enfrenta juicio por concusión y prevaricato. Audiencia clave el 13 de noviembre.

La justicia colombiana reactiva este viernes 13 de noviembre las diligencias procesales contra Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, actual alcalde de Villa de Leyva. La audiencia preparatoria está programada para las 9:00 de la mañana para evaluar el continuación del procedimiento penal iniciado por la Fiscalía General de la Nación.

La investigación centraliza la atención en la presunta exigencia de un soborno millonario relacionado con la expansión de un proyecto inmobiliario en la vereda Sábana. Las autoridades judiciales y fiscales determinan que los hechos investigados tienen como escenario principal el municipio de Villa de Leyva y afectan los intereses patrimoniales de una empresa constructora local.

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Mecanismo del delito de concusión y prevaricato

Según el planteamiento de la Fiscalía, la estructura del delito se fundamenta en una solicitud de más de 100 millones de pesos por parte del mandatario local. Esta cifra representa exactamente el 20 por ciento del valor total de la ampliación de la licencia de construcción, un trámite solicitado por la sociedad Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S.

El acusado habría condicionado su actuación administrativa a recibir dicho dinero a cambio de omitir y archivar procesos sancionatorios administrativos. Estas omisiones estaban dirigidas a supuestas irregularidades ambientales y patrimoniales detectadas durante la inspección del proyecto de construcción liderado por la empresaria María Victoria Solarte Daza.

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La presunta conducta se enmarca en la figura jurídica de concusión y prevaricato por acción. Se alega que el funcionario público utilizó su cargo para exigir una ventaja económica indebida, alterando el curso regular de la administración pública y favoreciendo los intereses privados de la constructora ante la fiscalía.

Posiciones de las partes y antecedentes de la captura

La empresaria María Victoria Solarte Daza no accedió a presionar o cumplir con las exigencias económicas planteadas por el alcalde. Como consecuencia directa de esta negativa, la Inspección de Policía de Villa de Leyva emitió la Resolución Número 025 el 11 de abril de 2026, ordenando medidas drásticas contra la obra.

Esta resolución estableció una multa millonaria de 232 millones de pesos y la orden de demolición de 5.200 metros cuadrados de obra construida. La decisión administrativa fue el detonante inmediato que motivó a la empresaria a presentar la denuncia formal ante las autoridades competentes, iniciando el camino judicial actual.

Tras las actuaciones investigativas resultantes, la Fiscalía procedió a la captura del alcalde el pasado 7 de mayo, trasladándolo al búnker de la Fiscalía en Bogotá. Un día posterior, un juez legalizó la medida de captura y formuló las imputaciones formales por los delitos de concusión y prevaricato, consolidando la carga probatoria inicial.

Medidas de aseguramiento y traslado carcelario

El procedimiento penal avanzó rápidamente con medidas cautelares estrictas. El 20 de mayo, un juez impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad, disponiendo que el acusado permaneciera en la Escuela de Postgrados de la Policía Nacional para garantizar el desarrollo del proceso.

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Posteriormente, por orden del presidente del organismo de seguridad, Abelardo De la Espriella, se ejecutó el traslado del detenido el 9 de septiembre. Víctor Alfonso Gamboa Chaparro fue movido a la cárcel Picota de Bogotá, una instalación diseñada para la alta seguridad donde se cumplen condenas y medidas de aseguramiento.

El 13 de noviembre marca el reanudar del proceso tras una solicitud de aplazamiento por parte de la defensa del alcalde. La estrategia legal pidió una pausa de 90 días calendario, motivada el 14 de agosto, para preparar la estrategia de juicio. Ahora la audiencia procede con los términos establecidos.

Vinculación de terceros y responsabilidades contractuales

La investigación no se limita al alcalde, también abarca a terceros que presuntamente beneficiaron la trama corrupta. El publicista Juan Camilo Sánchez Torres fue vinculado al proceso y se le imputó el delito de concusión, un cargo formalizado el 4 de julio de 2026.

La Fiscalía sostiene que Sánchez Torres recibió beneficios económicos a través de una intermediación irregular promovida por el alcalde. Se determinó que la empresaria María Victoria Solarte Daza suscribió un contrato de prestación de servicios con él, específicamente para que asesorara el trámite de la ampliación de licencia de construcción.

Los registros financieros y contractuales indican que entre 2025 y 2026, Sánchez Torres percibió más de 48 millones de pesos en concepto de honorarios. Estas sumas derivan directamente del contrato cuestionado, consolidando su rol como partícipe en el esquema de corrupción investigado por las autoridades nacionales.