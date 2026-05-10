Audiencia de legalización de captura del alcalde de Villa de Leyva (Boyacá) en la que se revelan audios de soborno y contratación de sobornador

Durante cerca de 8 horas y ante un juez de control de garantías, se adelantó la audiencia de legalización de captura del alcalde de Villa de Leyva (Boyacá), Víctor Gamboa Chaparro. EL TIEMPO reveló en primicia audios que lo implicarían en un caso de concusión relacionados con la exigencia de un jugoso soborno a una empresaria de la construcción a cambio de una licencia urbanística, que incluyó además la contratación de una persona a la que incluso el burgomaestre habría pedido que le subieran el sueldo.

Durante cerca de 8 horas y ante un juez de control de garantías, se adelantó el pasado viernes, 8 de mayo, la audiencia de legalización de captura del alcalde de Villa de Leyva (Boyacá), Víctor Gamboa Chaparro .

EL TIEMPO reveló en primicia audios que lo implicarían en un caso de concusión relacionados con la exigencia de un jugoso soborno a una empresaria de la construcción a cambio de una licencia urbanística, que incluyó además la contratación de una persona a la que incluso el burgomaestre habría pedido que le subieran el sueldo.

'Mira, yo no he hablado con el abogado ni le he dado instrucciones a Juan Camilo. Yo quería hacerlo directamente contigo. Qué pena hablarlo con plena confianza. Son dos inspectores, control urbano, planeación y CorpoBoyacá.

Lo que nosotros planteamos, doc, es que manejáramos un 20 por ciento del total de la licencia para poderla sacar adelante', se escucha en uno de los audios revelados por EL TIEMPO. De hecho, este diario estableció que José Alejandro Herrera, el representante de la empresa Inversiones Sisol SAS, fue quien instauró la denuncia y que la accionista de la compañía, a través de su apoderado el penalista Alejandro Cadena, solicitó constituirse en víctima dentro del proceso.

Sin embargo, tanto en la audiencia como en diálogo con EL TIEMPO, la defensa del burgomaestre entregó otra versión de los hechos con la que busca no solo la revisión de los audios, la supuesta prueba reina, sino, además, fundamentar la defensa de su cliente. Para el penalista José Ricardo Burgos, apoderado de Gamboa Chaparro, el caso contra el alcalde es un entrampamiento.

Según el apoderado del burgomaestre el caso está ligado a la construcción de una ciudadela en el predio Nuestra Señora del Buen Suceso, en una vereda de Villa de Leyva, cuyo costo superaría los 6 millones de dólares, que no cumple los requisitos legales para su construcción, razón por la cual se le había negado la licencia y se había ordenado su demolición inmediata.

'Es una obra que a todas luces sobrepasa todo tipo de licencias, hubo un desvío del cauce de un río y hasta una piscina dentro de un lago', dijo el penalista Burgos. La versión de los denunciantes es que les exigieron inicialmente contratar a alguien cercano al alcalde y subirle el sueldo para después exigirles el soborno.

Sobre ese señalamiento, el abogado del mandatario aseguró: 'Fueron ellos (Sisol SAS) los que contrataron a un amigo del alcalde, el señor Juan Camilo Sánchez, para acercarse al mandatario y buscar que les ayudaran con todas las licencias y permisos. Lo contrataron en marzo de 2025 y hasta ahora que se ordenó la demolición del megaproyecto es que expusieron todos sus señalamientos'.

El apoderado además aseguró que en abril de 2026, un inspector de Villa de Leyva ordenó la demolición de la ciudadela y sancionó al grupo Sisol con el pago de 280 millones de pesos. EL TIEMPO contactó a José Alejandro Herrera, el representante de la empresa Inversiones Sisol SAS para conocer su versión, pero dijo que se ceñirán a la reserva del proceso.

'Somos conscientes de que la defensa del alcalde intentará combinar con su defensa narrativas en los medios para intentar sembrar dudas sobre la solidez del caso que tiene la Fiscalía. Nosotros mantenemos nuestra posición de ceñirnos a la reserva del proceso judicial y reitero amablemente nuestra posición de no hacer ningún comentario ni on the récord ni off the récord', señaló Herrera.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO) Para el próximo martes quedó programada la audiencia en la que la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento contra el mandatario. Todavía no se conoce si el ente acusador pedirá detención intramural o domiciliaria





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