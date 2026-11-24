Analisis detallado de la audiencia en el Congreso sobre la Ley de Rescate de Miguel Gomez Martinez. Posturas contrapuestas sobre el Articulo 7 y nuevos gravamines fiscales que impactaran la economia y los servicios basicos.

La Presidencia de las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso cerró la sesión a las 9:04 de la noche del lunes 23 de noviembre tras casi siete horas de intenso debate, marcando el inicio de la primera de tres audiencias nacionales diseñadas para recabar opiniones sobre el proyecto de ley impulsado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Durante este extenso encuentro que reunió a actores clave de la sociedad civil, se destacaron posturas firmes sobre las implicaciones fiscales y estructurales de la propuesta, estableciendo un tono de confrontación y negociación para los capítulos restantes del proceso democrático que continuarán en Cali y Barranquilla.

Analisis De Voces Y El Debate Sobre El Articulo 7

La auditoría pública contó con 96 intervenciones que reflejaron la diversidad de posiciones ante el texto legislativo, un proceso que fue meticulosamente clasificado por el consultor Ricardo Ruiz de la firma Datos y Decisiones Públicas, quien identificó que de las 58 voces con nombre propio, 32 manifestaron rechazo directo al proyecto, 16 solicitaron cambios específicos y solo 10 apoyaron alguna de sus partes. El foco principal de esta divergencia recayó sobre el artículo 7, una disposición controvertida que busca otorgar al presidente Abelardo de la Espriella facultades extraordinarias durante seis meses para suprimir, fusionar o escindir entidades del Estado, una medida que ha generado una polarización inmediata entre los participantes.

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La resistencia frente a esta centralización de poderes fue unánime entre diversos sindicatos del sector público, incluyendo los trabajadores del Sene, el Icbf, el Dane, el Ideam y la Dian, quienes junto con los estudiantes y el sindicato de la Esap calificaron la iniciativa como una carta blanca peligrosa contra la estabilidad funcional de sus instituciones. El Instituto Colombiano de Derecho Procesal describió la cláusula como un cheque en blanco que exigirá al Gobierno precisar cuáles de las 200 entidades que actualmente operan serán reducidas, mientras que desde la Academia de Ciencia Política se presentó como el único elemento con defensores entusiastas, siendo apoyado activamente por estudiantes de economía como Hugo Giraldo como un mandato inequívoco para la reducción del aparato estatal.

Impacto En La Industria Del Entretenimiento Y El Consumo

El segundo frente de debate se centró en la presión fiscal sobre la cultura y el entretenimiento, donde la industria del cine, representada por Acocine, la Academia de Cine, Asoproductores y actores destacados, denunció con firmeza el gravamen del 19% de IVA aplicado a las boletas de eventos culturales y de ocio, una carga que la Academia de Cine, mediante su representante Cristina Umaña, calcula que provocará una caída del 47% en la taquilla y la pérdida definitiva de 573 salas de exhibición en todo el territorio nacional. Esta advertencia económica se complementó con las preocupaciones de otros gremios como Acolap, Anato y las agrupaciones de teatro y circo, quienes han solicitado ajustes urgentes en la ley de espectáculos para mitigar el daño estructural a un sector que ya se encuentra en recuperación postpandemia.

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El artículo 38 y los posteriores hasta el 46 representan la pieza de mayor recaudo esperado del proyecto, con una proyección de aportar el 1,05% del PIB a partir de 2028 según el análisis de Dapper y cifras del Ministerio de Hacienda, ampliando la base imponible a servicios anteriormente exentos como el gas vehicular, los paneles solares, los servicios veterinarios, el aseo, la nube y el software, lo que transforma la estrategia fiscal del país hacia una tributación más amplia sobre el consumo digital y los bienes básicos. La ampliación del IVA tiene el potencial de alterar significativamente los costos operativos para las empresas tecnológicas y los hogares que dependen de servicios digitales esenciales, marcando un cambio de paradigma en la política tributaria colombiana.

Divisones En Impuestos Saludables Y Reformas Laborales

En el terreno de los impuestos saludables, la audiencia evidenció una fractura notable entre las posturas de los gremios industriales y los defensores de la salud pública, ya que Asobares advirtió que el 19% de IVA a los licores y el mayor impuesto a la cerveza elevarían los precios finales entre el 40% y el 53% en 2028, una posición compartida por Fenalco que pidió no tocar las bebidas alcohólicas, mientras que organizaciones como FIAN Colombia y ciudadanas como Blanca Llorente respaldaron los gravámenes como herramientas necesarias de salud pública, extendiendo el debate a la protección de la niñez mediante la regulación del juego de azar en línea defendido por Red PaPaz y Angélica Claro.

La discusión también abordó la nómina empresarial y los aportes sociales, donde la SAC alertó que el artículo 20 incrementaría un 13,5% los costos laborales del sector agropecuario, una carga que Fedecajas comparó con la importancia del subsidio familiar que actualmente cubre a 20,6 millones de personas, mientras que Sindesena y Acopi propusieron medidas diferenciadas para proteger a las pymes y los aprendices de la derogación de las rentas garantizadas del Sena y el Icbf. Finalmente, el impuesto al carbono generó alarma en el sector logístico, con Colfecar calculando que el gravamen sobre el galón de diésel saltará de $213 a $754, un aumento crítico dado que el combustible representa el 40% del costo total de un flete, lo que presionará directamente sobre los precios de los alimentos y la inflación general del país.

Las próximas audiencias en Cali el miércoles 25 de noviembre y en Barranquilla el jueves 26 de noviembre completarán el ciclo de escucha ciudadana antes de que las comisiones procedan a la votación definitiva del proyecto del ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez, consolidando el panorama de las demandas sociales que determinarán la viabilidad y el alcance real de la Ley de Rescate en la legislación colombiana.