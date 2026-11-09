Audiencia preparatoria contra alcalde Jonathan Vásquez inicia el 23 de noviembre

Comienza el juicio por presunta compra de votos en Barrancabermeja. El fiscal Joseph Berdugo Jaramillo presenta pruebas contra Jonathan Vásquez y su 'empresa criminal' para llegar a la alcaldía.

La Justicia penal colombiana ha fijado el próximo lunes, 23 de noviembre, como la fecha inaugural de la audiencia preparatoria para el juicio oral contra el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez. Este proceso judicial se desarrolla ante el Juzgado 003 Penal del Circuito local, donde la Fiscalía General de la Nación ha formulado acusaciones graves que podrían determinar el destino político y legal del mandatario distrital.

Acusaciones penales contra el alcalde

La entidad acusadora ha imputado al mandatario tres delitos específicos: concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y constreñimiento al elector. Estas conductas presuntamente ocurrieron durante el año 2023, cuando Vásquez buscaba alcanzar la administración del 'Puerto Petrolero'. El ente fiscal señala que las acciones del alcalde y su entorno constituyeron un esquema organizado para interferir con la democracia local.

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La estructura delictiva se remontaría a mediados de 2023. Según el escrito de acusación, conocido en exclusividad por Vanguardia y publicado en 2025, la Fiscalía indica que desde el mes de junio de ese año se consolidó un grupo con vocación de permanencia. Este colectivo incluyó a Jonathan Vásquez, quien aspiraba a la alcaldía, junto con los candidatos a Concejo Ariel Zambrano y Carlos Guevara, y a Michael Vázquez.

Estrategia de compra de votos

El fiscal Joseph Berdugo Jaramillo detalló ante la jueza Ana María del Kairo Jiménez que esta organización actuaba como una verdadera empresa criminal. La función central de esta estructura era la compra sistemática de votos para garantizar el triunfo electoral. Vásquez habría sido la figura clave encargada de financiar la campaña y dirigir a los operadores que ejecutaban los pagos en el terreno.

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La modalidad del delito implicaba el pago de cien mil pesos por cada voto. Las promesas incluían beneficios económicos inmediatos, así como la oferta de empleo y apoyo educativo para las familias beneficiadas. Estas tácticas se aplicaron en diversos asentamientos humanos y espacios de reunión, coordinando logísticamente la obtención de sufragios a cambio de incentivos materiales.

Pruebas digitales y comunicación

Una pieza probatoria fundamental de la investigación es un grupo de WhatsApp llamado 'Elecciones Campaña 2023'. Esta plataforma digital sirvió para coordinar las funciones entre los líderes delictivos, incluyendo a Ariel Zambrano, Michael Vázquez y John Fuentes Turizo. En este canal se gestionaban tanto la distribución de recursos como la logística de los refrigerios entregados el 29 de octubre.

Los registros indican que se entregaron cien mil pesos a figuras clave como Yurladis Duarte, Nodier Urrea, Esperanza Hernández y Lucía Martínez. Estas personas tenían el rol de captar a más votantes. El escrito de acusación detalla nombres completos y roles específicos dentro de la red de influencia, evidenciando una planificación meticulosa y jerárquica del fraude electoral.

Desarrollo del proceso judicial

El Juzgado 003 Penal del Circuito de Barrancabermeja ha programado la audiencia preparatoria para desarrollarse durante cinco días continuos. Esta etapa es fundamental para definir la viabilidad del juicio oral y examinar la solidez de las pruebas recolectadas por la Fiscalía. La jueza Ana María del Kairo Jiménez presidirá estos actos procesales que marcan el inicio formal de la confrontación jurídica.

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El fiscal Joseph Berdugo Jaramillo presentó las pruebas recogidas desde junio de 2023 hasta el día de las elecciones, el 28 de octubre. Este período cubre la actividad clandestina de la organización criminal. La Fiscalía mantiene que las evidencias son contundentes y suficientes para llevar el caso a la instancia de juicio oral, donde se demostrará la participación directa de Jonathan Vásquez en los hechos.