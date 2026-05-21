Audiencia preparatoria reprogramada en caso Jaime Moreno

La audiencia preparatoria del juicio contra Juan Carlos Suárez y Ricardo González, que estaba programada para el próximo 17 de mayo, se reprogramó para el 27 de mayo debido a la alerta de la familia del joven Jaime Esteban Moreno sobre el riesgo de que los dos presuntos asesinos del universitario de Los Andes no sean juzgados por falta de avances en el proceso penal.

Se reprogramó para el próximo 27 de mayo la reanudación de la audiencia preparatoria del juicio contra Juan Carlos Suárez y Ricardo González . La judicatura atendió la alerta que fue lanzada por la familia del joven Jaime Esteban Moreno sobre el riesgo de que los dos presuntos asesinos del universitario de Los Andes, ante los reiterados aplazamientos de las audiencias en su contra.

El llamado de atención sobre una posible libertad por vencimiento de términos fue realizado por parte de quien aseguró que están por cumplirse 120 días desde cuando fue radicado el escrito de acusación contra Juan Carlos Suárez y Ricardo González, sin que a la fecha se inicie la audiencia de juicio oral. El jurista dijo a La FM que era vergonzoso que por diferentes causales aún no ha sido posible avanzar en el juicio contra los dos señalados autores materiales del homicidio de Jaime Esteban Moreno y de concretarse su libertad bajo la vía del vencimiento de término





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