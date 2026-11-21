Audios de Alicia Graham Sardi entregados a la Fiscalía reflejan sospechas de envenenamiento con talio antes de su muerte en agosto de 2021.

Los audios de Alicia Graham Sardi, entregados a la Fiscalía por sus hermanos Cristina y Carlos Graham Sardi, registran el temor de la mujer a sufrir una nueva intoxicación con talio. Ella murió el 17 de agosto de 2021, y las grabaciones forman parte de la denuncia radicada en marzo de 2026 para esclarecer las circunstancias de su exposición al metal.

Las grabaciones, reveladas por la Unidad Investigativa de El Tiempo, muestran que Alicia Graham Sardi llegó a pensar que la presencia de talio en su organismo no era accidental. En los audios, con voz débil y pausada, afirma estar muy asustada y dice que su cuerpo no resistiría una tercera envenenada.

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Qué revelan los audios sobre la sospecha de envenenamiento

Alicia Graham Sardi sospechaba de un posible intento deliberado de envenenarla y pidió ayuda para investigar lo que ocurría en su entorno. Según el material, también manifestó temor de no sobrevivir a una nueva intoxicación.

En otro fragmento, la mujer solicitó que se coordinara una prueba de polígrafo y que se revisaran los resultados de una investigación de antecedentes que había pedido. Según El Tiempo, también habría pedido contactar a un investigador para establecer de dónde provenía el metal que afectaba su organismo.

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De acuerdo con los registros, Alicia ya consideraba haber sufrido dos episodios de intoxicación. El deterioro llegó al punto de dificultarle caminar y de obligarla a controlar sus dolores con medicamentos.

Denuncia de los hermanos y versión del abogado de la familia

Cristina y Carlos Graham Sardi pidieron a las autoridades investigar las circunstancias de la exposición de su hermana al metal. También solicitaron determinar si el banquero Juan de Bedout, esposo de Alicia, tuvo alguna responsabilidad en los hechos.

La denuncia busca además establecer si existe alguna conexión entre lo ocurrido con Alicia y el caso de su hija, una de las dos menores que murieron en 2025 tras consumir frambuesas con chocolate contaminadas con talio. Según la información publicada por El Tiempo, ese vínculo es uno de los puntos que la familia quiere aclarar.

David Espinosa Acuña, abogado de la familia, explicó que varios testimonios describieron una relación conyugal conflictiva. Según esos relatos, De Bedout habría insistido en que Alicia aceptara una separación, mientras ella temía terminar el matrimonio porque dependía económicamente de su esposo.

El abogado indicó que Alicia habría aceptado el divorcio bajo una condición: que los bienes de la pareja se repartieran en partes iguales. Después de plantear esa posibilidad, De Bedout habría dejado de insistir en la separación, de acuerdo con lo relatado a El Tiempo.

Espinosa también señaló que, durante los últimos meses de vida de Alicia, ella presentó síntomas que le hicieron sospechar que estaba siendo envenenada. El texto fuente no incluye una respuesta de Juan de Bedout a estas versiones.

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La Fiscalía centraliza los expedientes en el despacho de Elsa Reyes

La Fiscalía decidió centralizar ambos expedientes en el despacho de la fiscal Elsa Reyes, quien tiene a su cargo la investigación por el envenenamiento de las dos niñas. La decisión se produjo después de que buena parte de la documentación reunida por los familiares de Alicia llegara a conocimiento de las autoridades.

Según El Tiempo, los audios fueron obtenidos de manera legal y autorizada por expertos, quienes certificaron su procedencia, autenticidad, integridad y cadena de custodia. La documentación entregada incluye información médica, toxicológica y registros de comunicaciones de Alicia, además de informes de un investigador privado contratado por los Graham.

El expediente también contiene reportes de la Fundación Santa Fe y resultados de los exámenes practicados a Alicia antes de su muerte. Aunque su fallecimiento se atribuyó al cáncer de seno que padecía, en dos exámenes médicos habían aparecido rastros de talio, un hallazgo que adquirió otra dimensión cuando su hija murió por la misma sustancia.

La Fiscalía señala a Zulma Guzmán Castro como responsable del envenenamiento que causó la muerte de las dos niñas en 2025. Los familiares de Alicia quieren esclarecer la presunta relación sentimental entre Juan de Bedout y Guzmán Castro, un punto que consideran necesario para entender el caso.

El expediente queda ahora bajo la responsabilidad de Elsa Reyes, mientras la denuncia de los hermanos Graham Sardi se suma a la investigación. La fuente no precisa fechas para la prueba de polígrafo ni para la revisión de la investigación de antecedentes que Alicia había solicitado.