Audios de Karen Santos son pruebas contra Ricardo Leyva por violencia intrafamiliar

La Fiscalía investiga al empresario de conciertos Ricardo Leyva con audios grabados por su exesposa Karen Santos, quien denunció violencia intrafamiliar.

La Fiscalía tiene en su poder varios audios que harían parte de la investigación contra el empresario de conciertos Ricardo Leyva, señalado por el presunto delito de violencia intrafamiliar. Las grabaciones habrían sido realizadas por su exesposa, Karen Santos, durante uno de los episodios de agresión que ella denunció. El material probatorio reposa en un despacho de la entidad y busca esclarecer lo ocurrido durante la relación entre ambos.

Según informó Caracol Radio, que tuvo acceso a los registros, en los audios se escucha una fuerte discusión en la que Leyva, de acuerdo con la descripción de la fuente, actúa fuera de control y profiere insultos y amenazas contra la mujer. Los hechos descritos son presuntos y corresponden a la versión de la denunciante y a las pruebas recolectadas hasta el momento.

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Qué revelan los audios sobre la agresión

Los audios de Karen Santos registran una discusión en la que la denunciante pide a Ricardo Leyva que se calme y que deje de golpearla. En la grabación, el empresario habría usado expresiones ofensivas contra ella, que fueron captadas en el registro sonoro.

En otro fragmento, Santos le pide que se detenga y le suplica que no vuelva a pegarle. De fondo, según el audio, se escuchan sonidos de forcejeo y el llanto de la víctima. Antes de que termine la grabación, Leyva reclama porque ella lo estaría grabando y, de acuerdo con el registro, advierte que la tiene acorralada y que la mataría.

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La Fiscalía deberá valorar estas grabaciones junto con los demás elementos del expediente. Las expresiones y amenazas que aparecen en el audio son presuntas y deben ser establecidas por las autoridades competentes dentro del proceso.

La denuncia de Karen Santos contra Leyva

Karen Santos denunció a Ricardo Leyva por un presunto intento de feminicidio. Según el relato de la denunciante, el empresario la golpeaba, la humillaba y la perseguía con armas blancas, mientras ejercía un control psicológico que, según ella, la dejó aislada y sin recursos.

La revista Cambio había revelado meses atrás un video en el que Leyva, con un cuchillo en la mano, amenaza a Santos, dice que la va a matar y la golpea. Esa publicación sirvió de antecedente público al caso, mientras la denunciante sostiene que la Fiscalía ha hecho poco o nada para proteger su vida.

En entrevista con Revista Cambio, Santos afirmó que durante el matrimonio recibió golpes tan severos que tuvo que acudir a urgencias y que sufrió pérdida parcial de la visión en un ojo. Ella describió tanto agresiones físicas como psicológicas, relatos que hacen parte de su denuncia y que deberán ser verificados en el proceso.

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Impacto del caso y próximos pasos judiciales

El caso pone en el centro del debate la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar y la respuesta de las autoridades frente a denuncias por presunto intento de feminicidio. Para la denunciante, la falta de medidas efectivas ha representado un riesgo extremo, de acuerdo con su propio relato.

Por ahora, las pruebas, entre ellas los audios grabados por Karen Santos, permanecen bajo custodia de la Fiscalía. El siguiente paso será el análisis de este material y de los demás elementos del expediente, para determinar el curso de la investigación contra Ricardo Leyva, quien, como presunto responsable, tiene derecho a la presunción de inocencia.