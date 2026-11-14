Auditoría de Ecopetrol revela irregularidades y vínculos políticos en contratos millonarios

Una auditoría forense de Ecopetrol expone 34 casos de presuntas irregularidades. Incluye investigaciones sobre contratos desfasados y vínculos con el entorno de Verónica Alcocer y Ricardo Roa.

Una auditoría forense interna de Ecopetrol ha desatado una intensa investigación judicial y administrativa al revelar 34 casos con presuntas irregularidades dentro de la empresa petrolera estatal. Las autoridades están examinando minuciosamente el papel desempeñado por Ricardo Roa, exdirector de la compañía, así como posibles órdenes impartidas directamente desde la presidencia durante el gobierno de Gustavo Petro. Además, se analiza la participación de figuras cercanas a la exprimera dama Verónica Alcocer en operaciones comerciales y de contratación.

Detalles de la auditoría y hallazgos clave

La indagación fue impulsada por el Comité de Auditoría y Riesgos de la junta directiva, bajo la presidencia de Luis Felipe Henao, quien fue designado recientemente como gerente del Fondo Milagro. Los hallazgos, hechos públicos por la revista Semana, se centran en posibles anomalías en procesos de contratación, nombramientos y negocios de Ecopetrol y sus filiales. La documentación fue entregada formalmente a la delegada de la Contraloría General de la República para el Sector Minas y Energía para su revisión legal.

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Los expedientes examinan una amplia gama de operaciones, incluyendo contratos con las filiales Cenit, Oleoducto de los Llanos Orientales (ODL), Oleoducto de Colombia (ODC) e Internexa. La investigación busca armar un rompecabezas complejo para determinar si hubo injerencias externas en las decisiones estratégicas de la petrolera y si se benefició a terceros sin el debido proceso legal y de transparencia requerido.

Vínculos políticos y personajes clave en el escándalo

Dentro de los expedientes figuran nombres de alto perfil, incluyendo a Ricardo Roa, su pareja sentimental Julián Caicedo, y la familia Alcocer. La exprimera dama ha sido señalada por su excolaboradora, Eva Ferrer, de tener supuestos vínculos con actividades ilícitas como lavado de activos, tráfico de drogas y armas. Entre los empresarios extranjeros mencionados destacan el catalán Manel Grau, quien aparece en cuatro capítulos del informe, y los italianos Fabio Mascialino y Enrico Romagnoli, cada uno en dos capítulos.

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El documento anónimo también menciona a Danilo Romero, señalado por Eva Ferrer como presunto testaferro de Alcocer, quien aparece en tres casos. La investigación indaga sobre posibles ventas dirigidas de petróleo de Ecopetrol a compradores en África, involucrando a Manel Grau, Fabio Mascialino y Julián Caicedo. Según la denuncia, la comercializadora turca BGN habría obtenido exclusividad para operar en el mercado africano, generando controversia sobre la transparencia de este acuerdo internacional.

Impacto financiero y próximos pasos judiciales

Se cuestiona la participación directa del exvicepresidente comercial, Julio César Herrera, en negociaciones que habrían generado ingresos por ventas de petróleo, recibiendo un porcentaje de las ganancias antes de que el negocio fracasara por discrepancias en la distribución de beneficios. Además, se investiga a Felipe Trujillo, exvicepresidente comercial, por poseer 16 inmuebles en Estados Unidos valorados en más de 2,5 millones de dólares, cuyo origen ilícito está siendo determinado.

En el sector de ingeniería y construcción, se analiza cómo el contrato con Metalpar aumentó de $54.000 millones a $240.273 millones, un incremento del 345 por ciento. También se revisa la contratación de helicópteros con Helicol y Helistar por USD 100 millones durante cinco años, buscando establecer si hubo favorecimiento hacia Helistar. Finalmente, se examina una reclamación de Ismocol por $178.775 millones en contratos superiores a $1,4 billones, donde aparecen mencionados Danilo Romero, Julián Caicedo y Edwin Palma, exministro de Minas y Energía.