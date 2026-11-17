El Departamento de Prosperidad Social revela presuntas irregularidades en 23 actos administrativos firmados por Mauricio Rodríguez antes de la transición de poder en agosto de 2026.

Una auditoría interna del Departamento de Prosperidad Social ha identificado presuntas irregularidades en 23 nombramientos realizados durante los últimos tres días de gestión del Gobierno Petro. La entidad certificó que estas decisiones administrativas vulneraron procedimientos establecidos, afectando los derechos laborales de los funcionarios de carrera en el proceso.

Detalles de los actos administrativos irregulares

La investigación documentó que entre el 4 y el 6 de agosto de 2026, el exdirector Mauricio Rodríguez Amaya firmó 10 actos sin la cadena de revisión técnica requerida. Además, ninguna de las resoluciones se publicó antes de la posesión, lo cual constituye un incumplimiento directo de la norma que exige transparencia en estos procesos de selección.

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Los registros indican que 14 de las personas nombradas ocuparon sus empleos cuatro días antes de que el acto administrativo fuera público. Esta práctica generó un clima de incertidumbre y presunción de favoritismo, ya que se eludió el mecanismo legal diseñado para garantizar la igualdad de oportunidades en la provisión de cargos públicos.

Ocho de los nombramientos tramitados por la dirección se expidieron sin cumplir el procedimiento existente para resguardar el derecho de encargo. Por ley, las entidades deben verificar la prioridad de ascenso de los funcionarios de carrera vigentes antes de contratar personal externo, un paso que se omitió en estos casos.

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Posiciones de los actores involucrados y quejas sindicales

La directora general, Sandra Suárez, solicitó la auditoría especial AE-01-2026 tras recibir 34 quejas de servidores públicos y del Sindicato de Empleados del Sector Social. Este último cuestionó públicamente si el mérito dejó de ser el criterio principal para proveer los cargos de carrera en la entidad, expresando su preocupación por la meritocracia.

Suárez hizo un llamado directo a establecer responsabilidades, instando a poner "en los zapatos de un funcionario de carrera" que ha superado evaluaciones sobresalientes pero no pudo reclamar a tiempo ante una vacante. La directiva enfatizó que la prosperidad institucional llega únicamente con la verdad y la rendición de cuentas.

El Sindicato de Empleados del Sector Social emitió un comunicado paralelo expresando su disconformidad, mientras que los correos registrados en la auditoría muestran que el 6 de agosto, horas antes de que el gobierno de Gustavo Petro entregara el poder, se remitieron los actos firmados por Rodríguez para los fines pertinentes.

Implicaciones legales y próximos pasos institucionales

El informe señala que seis de los nombrados habrían sido parte del despacho del exdirector, incluyendo sus dos secretarias y cuatro asesores. Estos individuos pasaron a ocupar cargos de carrera en la Secretaría General, Contratación y Talento Humano, así como en tres direcciones misionales clave para los programas sociales.

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Los riesgos identificados incluyen posibles reclamaciones de servidores de carrera que no conocieron los actos antes de su posesión. Esto abre la puerta legal a demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que podría invalidar las decisiones tomadas en ese periodo transitorio.

Finalmente, el informe de la oficina de control interno cursará copia a la Contraloría y la Procuraduría con el fin de determinar posibles actuaciones delictivas o disciplinarias. La entidad reconoce que el equipo de provisión tuvo que reconstruir la información de ocho nombramientos debido a la imposibilidad de obtener datos claros del despacho de dirección.