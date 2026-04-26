Aumenta a 19 el número de muertos en atentado terrorista en Cauca; lideresa social entre las víctimas

Un atentado terrorista en la Vía Panamericana, Cauca, ha dejado 19 muertos, incluyendo a Patricia Mosquera, destacada lideresa social. Las autoridades responsabilizan a disidencias de las FARC y ofrecen recompensa por alias ‘Iván Mordisco’.

La tragedia en la Vía Panamericana, en el departamento del Cauca , continúa revelando la magnitud de la pérdida humana tras el devastador atentado terrorista del día anterior.

El número de víctimas fatales ha ascendido a 19, incluyendo a Patricia Mosquera, una destacada lideresa social y funcionaria de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC). Mosquera, además de su rol en la CRC, era una figura clave en el Movimiento Social de Mujeres Afropatianas, dedicando su vida a la defensa de los derechos de las comunidades afrocolombianas y la protección del medio ambiente.

Su muerte, ocurrida mientras se desplazaba en un vehículo por la mencionada vía, es un duro golpe para la región y un recordatorio brutal de la violencia que persiste en Colombia. El explosivo que causó la tragedia era transportado ilegalmente en una buseta por guerrilleros pertenecientes a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), específicamente al Estado Mayor Central (EMC), liderado por alias ‘Iván Mordisco’, el criminal más buscado del país.

Las autoridades han identificado a Iván Idrobo Arredondo, alias ‘Iván Mordisco’, como el responsable directo del ataque y han ofrecido una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos (aproximadamente 1,4 millones de dólares) por información que conduzca a su captura. La buseta, utilizada como medio de transporte para el explosivo, detonó en un punto conocido como El Túnel, ubicado en el municipio de Cajibío, Cauca.

El ministro de Defensa ha confirmado que el explosivo era transportado por un guerrillero de las disidencias, lo que sugiere una planificación meticulosa y una clara intención de causar el mayor daño posible. La ola de violencia desatada por este atentado ha generado una profunda conmoción en el país y ha reavivado el debate sobre la efectividad de la política de ‘Paz Total’ impulsada por el gobierno actual.

El candidato presidencial De la Espriella ha exigido el fin inmediato de esta política y el restablecimiento de la autoridad del Estado en las zonas afectadas por la violencia. Argumenta que la ‘Paz Total’ ha sido interpretada como una señal de debilidad por parte de los grupos armados, lo que ha incentivado la intensificación de sus actividades criminales.

La muerte de Patricia Mosquera, una defensora incansable de los derechos humanos y el medio ambiente, simboliza la vulnerabilidad de los líderes sociales en Colombia y la necesidad urgente de protegerlos. La CRC ha expresado su profundo dolor por la pérdida de su compañera, destacando su compromiso con la defensa del ambiente y su conservación. Sus colegas y amigos la recuerdan como una persona excepcional, dedicada a su trabajo y apasionada por su comunidad.

Además de Patricia Mosquera, las víctimas identificadas hasta el momento incluyen a Luzdary Solarte, Libia Flor, Andrea Golondrino, Alirio Medina, Etelvina Valencia, Clemencia Valencia, Liliana Valenzuela Valencia, José Ciro Puliche, Tiodomira Salazar, Daniela Valencia y Virgelina Valencia. La lista de víctimas podría aumentar a medida que avancen las labores de identificación. El ataque ha dejado una profunda cicatriz en la comunidad de Cajibío y en todo el departamento del Cauca, exacerbando la sensación de inseguridad y desesperanza.

La investigación sobre el atentado está en curso, y las autoridades están trabajando para identificar a todos los responsables y desmantelar la red de apoyo que permitió la realización de este acto terrorista. Se están recopilando pruebas y testimonios para reconstruir los hechos y determinar las motivaciones detrás del ataque. El gobierno ha condenado enérgicamente el atentado y ha prometido llevar a los responsables ante la justicia.

Se han desplegado refuerzos militares y policiales en la región para garantizar la seguridad de la población y prevenir nuevos ataques. La situación en el Cauca es particularmente compleja, debido a la presencia de múltiples grupos armados y la persistencia de conflictos sociales y económicos. La región ha sido históricamente afectada por la violencia, y la reciente escalada de ataques ha generado una gran preocupación entre los habitantes.

La muerte de Patricia Mosquera y de las otras 18 víctimas es un recordatorio trágico de la necesidad de abordar las causas profundas de la violencia en Colombia y de construir una paz duradera y sostenible. La comunidad internacional ha expresado su solidaridad con Colombia y ha ofrecido su apoyo para superar esta crisis.

La búsqueda de una solución pacífica al conflicto armado colombiano sigue siendo un desafío crucial para el país, y la reciente tragedia en el Cauca subraya la urgencia de redoblar los esfuerzos para lograr una paz justa y equitativa para todos los colombianos. El Estado Mayor Central (EMC), al que pertenece ‘Iván Mordisco’, representa una amenaza significativa para la seguridad nacional, y su desarticulación es una prioridad para el gobierno





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