Aumenta a $5.000 Millones la Recompensa por Alias ‘Marlon’ en Medio de la Escalada de Violencia en el Suroccidente Colombiano

El gobierno colombiano eleva la recompensa por información que conduzca a la captura de alias ‘Marlon’, responsable de múltiples atentados en el Cauca, en respuesta a una reciente ola de violencia que ha dejado decenas de muertos y heridos en la región. Se intensifican las operaciones militares y policiales para garantizar la seguridad de la población.

La situación de seguridad en el suroccidente de Colombia se ha deteriorado significativamente en las últimas horas, con un aumento alarmante de la violencia perpetrada por grupos armados ilegales.

El gobierno nacional, respondiendo a esta escalada, ha intensificado sus esfuerzos para capturar a los responsables de los recientes atentados, especialmente a alias ‘Marlon’, considerado un cabecilla clave en la región. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció un incremento sustancial en la recompensa ofrecida por información que conduzca a su captura, elevándola de 4.500 a 5.000 millones de pesos.

Esta decisión refleja la gravedad de la situación y la determinación del gobierno de llevar a los responsables ante la justicia. La recompensa no solo se enfoca en ‘Marlon’, sino que también incluye a otros individuos señalados como colaboradores en la planificación y ejecución de los ataques, como alias “Max Max” y alias “Oso Yogui”.

El ministro Sánchez enfatizó que estos actos violentos son una manifestación de la debilidad de una estructura criminal que busca desestabilizar la región y sembrar el terror entre la población civil. La reciente ofensiva ha impactado puntos estratégicos en el Cauca y el Valle del Cauca, generando un clima de inseguridad y afectando la vida cotidiana de los habitantes. El incremento de la recompensa se produjo tras una serie de ataques coordinados que han sacudido la región.

Uno de los incidentes más graves ocurrió en la vía Panamericana, donde la detonación de un artefacto explosivo causó la muerte de al menos 14 personas y dejó cerca de 40 heridas, además de daños materiales significativos. Este ataque, que afectó a civiles que transitaban por la carretera, ha generado una profunda indignación a nivel nacional y ha reforzado la necesidad de una respuesta contundente por parte de las autoridades.

Además del atentado en la vía Panamericana, se han registrado ataques contra instalaciones militares, como el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, y hostigamientos en zonas rurales de Jamundí, donde se utilizaron fusiles, granadas y drones. En Cali y Palmira también se han lanzado cilindros explosivos contra inmediaciones de cantones militares y batallones, lo que demuestra la amplitud de la ofensiva.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, ha expresado su preocupación por la situación y ha solicitado una mayor presencia y respaldo del gobierno nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Guzmán describió los ataques como una ofensiva directa contra la vida y un intento de imponer el miedo, y aseguró que las autoridades están actuando con toda su capacidad para enfrentar esta amenaza.

Ante esta crisis de seguridad, el ministro de Defensa presidió un consejo extraordinario de seguridad en Palmira, acompañado por la cúpula militar y de Policía. El objetivo de la reunión fue evaluar la situación de orden público, coordinar la respuesta institucional y definir estrategias para contrarrestar la ofensiva de los grupos armados ilegales.

Durante el consejo de seguridad, se analizaron los últimos acontecimientos en el Cauca y el Valle del Cauca, se identificaron los puntos críticos y se establecieron medidas para fortalecer la seguridad en la región. El gobierno nacional ha reiterado su compromiso de proteger a la población civil y de garantizar el orden público, y ha anunciado que se tomarán todas las medidas necesarias para llevar a los responsables de los ataques ante la justicia.

La situación exige una respuesta integral que combine la acción militar y policial con estrategias de desarrollo social y económico para abordar las causas profundas de la violencia. La colaboración entre las autoridades nacionales y locales, así como la participación de la comunidad, son fundamentales para lograr una solución duradera a esta crisis.

El gobierno ha llamado a la unidad nacional y ha instado a todos los sectores de la sociedad a trabajar juntos para construir un futuro de paz y seguridad para el suroccidente de Colombia. La elevación de la recompensa por alias ‘Marlon’ es un claro mensaje de que el gobierno no tolerará la violencia y que está dispuesto a hacer todo lo posible para proteger a sus ciudadanos





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Atacan a subestación de Policía en Jamundí: MinDefensa responsabiliza a alias ‘Marlon’ por atentadosPeriodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador egresado de la USC. Especialista en Marketing Digital UNIR. Miembro del Colegio Nacional de Periodistas - Seccional del Valle.

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Recompensa de $5.000 millones por alias ‘Marlon’, causante de atentados en el Valle y el CaucaPeriodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle 2024. Beca: Periodismo Narrativo, estímulos secretaría de Cultura Alcaldía de Cali 2024. Alfonso Bonilla Aragón 2015, 2011, 2010, 2009, 2006. Mención de Honor Premio Revista-Semana Petrobras 2009. Becas: FNPI 2015 y 2013; BID, y ICFJ 2013 y CIDH.

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