Aumenta la presión electoral en Colombia: seis nuevos departamentos en alerta y un general destituido

La segunda vuelta presidencial en Colombia se ve empañada por denuncias de coacción a votantes por parte de grupos armados. Seis departamentos se suman a las zonas de alerta, mientras un general es separado de su cargo tras denunciar irregularidades. Las autoridades investigan amenazas y carnetización forzada.

A menos de una semana de la segunda vuelta presidencial en Colombia , la alerta por presión a votantes se extiende a seis nuevos departamentos: Antioquia, Guaviare, Tolima, Caquetá, Chocó y Putumayo.

La denuncia fue hecha por el general Erik Rodríguez, subjefe de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares, quien fue destituido de su cargo después de revelar en un consejo de seguridad que grupos armados están carnetizando a la población rural para controlar su voto. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la salida del general no fue una represalia, pero organizaciones civiles y observadores internacionales han mostrado preocupación por el crecimiento de la coacción armada.

En el departamento del Meta, donde iniciaron las alertas, se reportó que disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá y Mordisco están disputando el territorio y obligando a los campesinos a votar por candidatos afines a sus intereses. La misma situación se vive en el sur del Tolima, donde la gobernadora denunció que los grupos armados citan a líderes comunales para entregarles dinero y órdenes de movilizar votantes.

En Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón advirtió sobre la carnetización en Ituango y el asesinato de cuatro campesinos en Remedios, atribuido al frente 4 de las disidencias. Las víctimas estuvieron desaparecidas 48 horas antes de ser halladas sin vida. La presión ha sido tan intensa que algunos líderes han pedido suspender mesas de votación en zonas apartadas para evitar represalias.

Un audio difundido por la ONG que monitorea el conflicto revela a un cabecilla instruyendo a sus seguidores: la orden es meter los votos así sea a las malas, aprovechando que solo hay jurados y testigos afines. En Chocó, se ofrecen 10 millones de pesos a líderes para que movilicen a la gente, mientras en Norte de Santander y Putumayo se han reportado reuniones clandestinas con el mismo propósito.

La Fiscalía, con apoyo del FBI, investiga a alias el Faraón como posible vínculo con el asesinato del periodista Cristian Herrera y la compra de votos. Ante este panorama, el gobierno ha desplegado más de 5.800 efectivos de la Fuerza Pública en los departamentos en alerta, con operativos aéreos y terrestres para el domingo de elecciones. La Misión de Observación Electoral (MOE) y organizaciones internacionales han solicitado garantías para los votantes.

Mientras tanto, candidatos como Abelardo de la Espriella han pedido a Estados Unidos retirar visas a políticos y empresarios señalados de comprar votos, y su oponente Iván Cepeda ha condenado cualquier presión armada. La tensión crece mientras Colombia se prepara para definir su próximo presidente en medio de denuncias de constreñimiento electoral que amenazan la legitimidad del proceso





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