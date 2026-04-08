Aumentan a 26 los feminicidios en Atlántico: Dos mujeres asesinadas en menos de 24 horas

La violencia contra las mujeres en el departamento de Atlántico alcanza niveles alarmantes, con 26 feminicidios registrados en lo que va del 2026. Los recientes asesinatos en Sabanagrande y Baranoa han desatado la alarma y han llevado a las autoridades a tomar medidas urgentes.

En lo que va del año 2026, el departamento ha sido sacudido por una alarmante ola de violencia que ha cobrado la vida de 26 mujeres. Los recientes asesinatos de dos mujeres en menos de 24 horas, ocurridos en los municipios de Sabanagrande y Baranoa , han exacerbado la preocupación y el miedo entre la población. El primer incidente tuvo lugar en Sabanagrande , donde una mujer que trabajaba en una miscelánea fue atacada y asesinada frente a su lugar de trabajo.

Este trágico evento ocurrió apenas dos horas después de la conclusión de un consejo de seguridad convocado por las autoridades locales para abordar la creciente ola de violencia que azota la región. La brutalidad del ataque y la aparente impunidad de los agresores han generado una profunda consternación en la comunidad y un llamado urgente a la acción por parte de las autoridades.\El segundo homicidio, registrado en el municipio de Baranoa, también en menos de un día, evidencia la preocupante escalada de violencia y la vulnerabilidad de las mujeres en la región. Este nuevo crimen se suma a una serie de incidentes violentos que han mantenido a la comunidad en vilo y han puesto de manifiesto la necesidad de implementar medidas de seguridad efectivas y de abordar las causas subyacentes de la violencia de género. Ante la gravedad de la situación, las autoridades departamentales y locales han anunciado una serie de medidas urgentes, incluyendo el aumento de la recompensa por información que conduzca a la captura de los responsables de los homicidios, la militarización del municipio de Sabanagrande y el traslado del despacho del subcomandante de la Policía de Atlántico a la zona afectada. Además, se ha prohibido el uso de parrillero en motocicletas como una medida de prevención ante posibles nuevos ataques. Estas acciones buscan, por un lado, disuadir a los criminales y, por otro, garantizar la seguridad de la población.\La Gobernación de Atlántico y la Alcaldía de Sabanagrande han incrementado significativamente la recompensa por información que ayude a la captura de los responsables de estos crímenes, pasando de 10 a 30 millones de pesos, un claro indicio de la gravedad de la situación y la determinación de las autoridades por llevar a los culpables ante la justicia. La comunidad, por su parte, clama por justicia y seguridad. Las autoridades locales se enfrentan al desafío de detener esta ola de violencia y proteger a las mujeres, tomando medidas efectivas y permanentes. La implementación de medidas de seguridad a corto plazo, combinada con estrategias a largo plazo para abordar las causas estructurales de la violencia de género, es esencial para restablecer la confianza en las instituciones y garantizar la seguridad de las mujeres en el departamento. La sociedad exige respuestas y soluciones que pongan fin a esta trágica situación, que ha enlutado a numerosas familias y ha generado un clima de temor generalizado





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