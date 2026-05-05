Aumento de la Participación Electoral: Análisis de Expertos ante el 31 de Mayo

Expertos analizan las razones detrás de la posible mayor participación ciudadana en las elecciones presidenciales del 31 de mayo, destacando la polarización, la coyuntura política y el interés de los jóvenes como factores clave. Se evalúan también los riesgos para la seguridad en zonas rurales.

EL NUEVO SIGLO consultó a expertos para analizar las posibles razones detrás de una mayor participación ciudadana en las urnas el próximo 31 de mayo.

La elección presidencial de 2022 registró una participación del 54,5%, superando los niveles de 2018, 2014 y 2010. Existe la expectativa de que la participación aumente nuevamente en esta ocasión, impulsada por el complejo panorama político y social que atraviesa el país, marcado por diversas crisis y una fuerte polarización.

Alfonso Portela, exregistrador delegado para lo electoral, enfatizó el papel de la polarización como un factor clave, argumentando que la incertidumbre sobre el resultado electoral motiva a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto. Anticipa un aumento en la votación, aunque no necesariamente drástico, pero sí suficiente para mantener o superar los niveles de participación de elecciones anteriores.

Subraya que las elecciones presidenciales suelen ser las más concurridas debido al interés directo de los ciudadanos en la elección de su presidente, siendo una elección enfocada únicamente en el primer mandatario. El senador Carlos Fernando Motoa Solarte, de Cambio Radical, coincide en que la participación aumentará debido a las circunstancias especiales que enfrenta Colombia. Destaca la importancia de la pluralidad de opciones, permitiendo a los ciudadanos sentirse representados por diferentes candidatos y matices ideológicos.

Sin embargo, advierte sobre las preocupaciones relacionadas con la seguridad en zonas de complejidad, donde la presencia de grupos criminales podría afectar la capacidad de los ciudadanos para movilizarse y votar libremente, especialmente en áreas rurales bajo el contexto de la 'paz total'. Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia en la Misión de Observación Electoral (MOE), señala una tendencia al alza en la participación electoral en Colombia, evidenciada por un aumento de casi dos puntos porcentuales en las elecciones de Congreso en comparación con 2022.

Atribuye este aumento al contexto polarizado y a la creciente participación en regiones tradicionalmente menos activas, como el Pacífico y algunas zonas del suroriente. Anticipa que este impulso se intensificará en las elecciones presidenciales, estimando una participación entre 24 y 25 millones de votos, lo que representaría entre el 54% y el 55% del electorado, un porcentaje considerable para una primera vuelta.

David Andrés Murillo, docente investigador de la Universidad Libre, también prevé un aumento en la participación, destacando el papel de los jóvenes y de aquellos que tradicionalmente se abstienen de votar. Considera que la coyuntura actual y el interés generado por la elección presidencial motivarán a un mayor número de personas a ejercer su derecho al voto.

En relación con las alertas de la Defensoría del Pueblo sobre la posible presión de grupos armados en las áreas rurales, Murillo confía en que el Gobierno nacional garantizará las condiciones de seguridad necesarias para tranquilizar a los ciudadanos y permitir su participación. Eduardo Pizarro Leongómez, académico, coincide en que la participación será significativamente mayor que en el pasado, estimando que en una primera vuelta suele votar el 53% del electorado, pero que en elecciones disputadas este porcentaje puede subir al 58% o 59%.

Considera que las elecciones actuales serán particularmente disputadas, lo que se traducirá en un mayor número de participantes. Algunos expertos sugieren que la gran cantidad de candidatos en la papeleta, 13 en esta ocasión, podría desmotivar a los ciudadanos al dificultar la elección entre tantas opciones y propuestas





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