Aumento de violencia en Santander: informe revela expansión de grupos armados y delincuencia organizada

Un informe reciente de la Corporación Compromiso detalla un aumento en la violencia política, criminal y feminicida en Santander, destacando la presencia de grupos armados como el Clan del Golfo y ELN en la región. El documento señala cambios en las estrategias de control territorial y un alza en delitos como extorsión y sicariato, especialmente en áreas urbanas.

El informe presentado por la Corporación Compromiso revela un escenario alarmante en Santander durante el año anterior, con un aumento significativo de diversos tipos de violencia.

Según el análisis del Observatorio de Paz y Derechos Humanos, las cifras indican un incremento en delitos como homicidios selectivos, secuestros, extorsiones y amenazas. Juan Esteban Arenas Pérez, analista de la Corporación, destacó que grupos armados como el Clan del Golfo han усилен su presencia en la región, especialmente en la provincia de Yariguíes y Bajo Rionegro. El conflicto armado en Santander se ha reconfigurado, mostrando una expansión acelerada de organizaciones ilegales que buscan controlar territorios y economías clandestinas.

En términos de violencia política, el informe señala una disminución del 30%, lo que según los expertos no representa una mejora, sino un cambio en las estrategias de los grupos armados. Ahora, estos grupos usan tácticas más subtiles, como extorsión y control social, en lugar de enfrentamientos directos.

El Magdalena Medio sigue siendo el principal corredor de disputa territorial, conosos grupos como el ELN, el Estado Mayor de los Bloques y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra participando activamente en la lucha por el control. Además, se ha observado una expansión hacia el suroccidente y sur de Santander, donde el ELN ha perpetrado homicidios selectivos y secuestros en municipios como Charalá y Coromoro.

La violencia criminal también ha visto un aumento notable, especialmente en áreas urbanas como Bucaramanga, donde los sicariatos crecieron un 20%. Según el informe, esta tendencia está vinculada a la disputa por el control del microtráfico de drogas, con grupos como Tren de Aragua, Los del Sur y Oficina del Sur involucrados en conflictos por el mercado local.

La cercanía de Santander con zonas productoras de drogas, como Catatumbo y Sur de Bolívar, junto con su posición estratégica para el tránsito de narcóticos, ha convertido al departamento en un punto clave para la delincuencia organizada. Las condiciones de segregación social en las zonas más vulnerables agravan aún más la situación, creando un ciclo de violencia difícil de romper





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