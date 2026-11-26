Medicina Legal reporta un incremento del 197% en desapariciones de menores en 2026. La violencia sexual y la falta de protección familiar exigen medidas inmediatas.

Las cifras oficiales presentadas por las entidades encargadas de monitorear la violencia en Colombia revelan una crisis humanitaria sin precedentes. El reporte más reciente de Medicina Legal destaca que solo en lo que va de 2026, las desapariciones de niñas han aumentado en un 197%. Este dato alarmante subraya la necesidad inaplazable de implementar medidas de protección inmediatas para los menores de edad.

El hogar como epicentro de la violencia

El lugar más inseguro para las niñas y las mujeres en Colombia es su propia vivienda. En el espacio que debería ser el más acogedor, conviven junto a ellas todo tipo de violencias que ponen en riesgo sus vidas, sus derechos y su dignidad. Los casos que recogen instituciones como Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo ponen en evidencia un panorama que exige una atención inmediata.

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Los feminicidios, la violencia intrafamiliar, la desaparición forzada, la violencia sexual, los suicidios y la trata de personas van en aumento y golpean especialmente a las niñas. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las entidades hicieron un llamado urgente para atender y frenar este fenómeno.

Desapariciones en 2026 superan los 2.634 casos

El dato más alarmante del informe de Medicina Legal es la desaparición de menores. Entre enero y septiembre de 2026 se registraron 2.634 desapariciones de niñas y adolescentes, frente a 887 casos reportados en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 197%. Siete de cada diez mujeres desaparecidas en Colombia eran niñas.

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Según los datos de la entidad, al 10 de octubre de 2026, 1. Se mantiene una tendencia preocupante que indica que la vulnerabilidad de las menores de edad ha aumentado considerablemente a pesar de algunas disminuciones en otros indicadores generales.

La violencia sexual domina los casos documentados

En lo que va de este año, la violencia sexual representó el 60,5 % de todas las violencias contra las niñas. Esto quiere decir que seis de cada diez niñas fueron agredidas sexualmente y dos de cada tres casos ocurriendo dentro de sus viviendas. El reporte también señala que los principales responsables son sus círculos más cercanos: familiares y personas conocidas.

En ellos se concentran más del 73 % de los presuntos agresores de las niñas. Esta estadística evidencia que la violencia contra mujeres y niñas ocurre de manera recurrente en entornos de confianza y cercanía, lo que exige fortalecer las acciones de prevención y detección temprana.

Posiciones institucionales y desafíos legales

Para Alejandra Vera Laguado, abogada y directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. La falta de cumplimiento de las leyes también refleja una falta de voluntad política para transformar esta realidad. Vera Laguado señaló que los feminicidios constituyen mensajes de intimidación colectiva.

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A los hombres debemos decirles que las mujeres no somos de su propiedad. Que ser esposos, compañeros sentimentales, padres o familiares no les otorga ningún derecho sobre nuestros cuerpos, nuestras decisiones ni nuestras vidas. A los demás integrantes de las familias debemos recordarles que guardar silencio, justificar al agresor o minimizar las señales de violencia contribuye a perpetuar estas situaciones.

Consecuencias y próximos pasos en la justicia

El análisis evidencia que la violencia contra las mujeres adopta diferentes formas a lo largo del curso de vida. Mientras las niñas y adolescentes enfrentan principalmente violencia sexual y desapariciones, en la juventud y la adultez predominan las violencias ejercidas por parejas o exparejas. Las cifras muestran que la violencia contra mujeres y niñas ocurre de manera recurrente en entornos de confianza y cercanía.

Esto exige fortalecer las acciones de prevención, detección temprana, protección y acceso oportuno a la justicia y a las rutas de atención. La Defensoría también ha alertado sobre una grave crisis humanitaria en Catatumbo, con 17 hechos violentos registrados en solo 10 días. Estos datos refuerzan la urgencia de una respuesta estatal coordinada y efectiva.