Aumento del salario mínimo en 2027: qué cambios esperar en gastos y servicios en Colombia

El aumento del salario mínimo en Colombia en 2027 puede impactar en gastos y servicios como aportes a seguridad social, viviendas sociales, subsidios habitacionales y atención médica.

En 2027, el aumento del salario mínimo en Colombia trae consigo cambios significativos en el presupuesto de millones de hogares y trabajadores del país. Según expertos, el incremento en el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) impactará en diversos gastos y servicios, como los aportes a seguridad social, las viviendas sociales, los subsidios habitacionales y la atención médica.

¿Cómo se ve afectada la seguridad social por el aumento del salario mínimo?

El aumento del salario mínimo también se reflejará en los aportes a seguridad social, ya que los trabajadores independientes y los que cotizan sobre una base equivalente al salario mínimo deberán asumir mayores pagos a salud y pensión cuando aumenta el SMMLV.

Also read Inflación de Colombia en octubre define negociación salario mínimo 2027

¿Qué hay sobre las viviendas sociales?

Los precios máximos de las viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP) también pueden verse afectados por el incremento salarial. Esto ocurre porque sus topes de valor están expresados en salarios mínimos.

¿Cómo se ven impactados los subsidios habitacionales?

Algunos subsidios habitacionales también utilizan este indicador para establecer sus montos, por lo que el incremento puede modificar los recursos asociados a determinados programas de vivienda.

Advertisement

¿Qué pasa con la atención médica?

Los gastos relacionados con la atención médica pueden experimentar cambios, debido a que las cuotas moderadoras y los copagos del sistema de salud tienen mecanismos de cálculo asociados a los ingresos de los afiliados y a los parámetros establecidos para cada régimen.

¿Qué otros gastos pueden experimentar ajustes?

Las cuotas de administración son otro gasto que puede aumentar para los hogares colombianos. Aunque las copropiedades no están obligadas a incrementar estos cobros en el mismo porcentaje del salario mínimo, sus presupuestos pueden recibir presiones por el mayor costo de los servicios de vigilancia, aseo, jardinería y mantenimiento.