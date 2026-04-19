Aumento Dramático de Masacres en Colombia: 39 en Cuatro Meses de 2026, 19 Más que el Año Anterior

Colombia registra una escalada alarmante de violencia con 39 masacres en los primeros cuatro meses de 2026, superando significativamente las cifras del mismo periodo de 2025 y marcando el inicio de año más violento de la década. El narcotráfico y las disputas territoriales son factores clave.

Colombia enfrenta una alarmante escalada de violencia con 39 masacres registradas en los primeros cuatro meses de 2026, hasta el 18 de abril. Esta cifra representa un incremento significativo de 19 casos en comparación con el mismo período de 2025, cuando se documentaron 20 asesinatos múltiples.

El Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades ha alertado sobre esta preocupante tendencia, que eleva el número total de personas asesinadas en estos hechos a 152. Del total de víctimas, 80 son hombres y 19 son mujeres. Lamentablemente, entre las víctimas se encuentran 14 menores de edad, y 53 personas aún no han sido identificadas, lo que añade una capa de dolor e incertidumbre a estas tragedias.

El patrón de violencia por meses en 2026 muestra una distribución preocupante, si bien los datos específicos por mes en el texto original no son explícitos, la tendencia general es un aumento sostenido de estos actos atroces. En contraste, durante el mismo período de 2025, la situación, aunque grave, fue menos letal en términos de masacres.

La cronología comparativa de masacres en los primeros trimestres de años anteriores, según registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, revela una curva ascendente preocupante desde 2017: en 2017 se reportaron 9; en 2018, 13; en 2019, 17; en 2020, 24; en 2021, 31; en 2022, 27; en 2023, 18; en 2024, 16; y en 2025, 16.

Este desglose subraya que los primeros meses de 2026 se perfilan como el periodo más violento de la última década en el país, superando dramáticamente las cifras de años anteriores.

La persistencia de estas masacres en Colombia está intrínsecamente ligada al complejo y prolongado conflicto armado interno y a la influencia de economías ilegales, siendo el narcotráfico uno de los motores principales. Este escenario es perpetuado por la presencia activa de diversos actores armados, que incluyen remanentes de guerrillas, estructuras residuales, grupos insurgentes como el ELN, organizaciones paramilitares y un abanico de bandas criminales.

Las disputas por el control territorial emergen como una de las causas fundamentales, especialmente en regiones consideradas estratégicas para las rutas del narcotráfico. Asimismo, la presión ejercida por estos grupos armados sobre la población civil, a menudo utilizada como escudo o como medio de intimidación, agrava la vulnerabilidad de las comunidades.

La recurrencia de estos eventos en los registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz evidencia una problemática estructural que requiere atención urgente y estrategias integrales para su abordaje.

La situación actual exige una reflexión profunda sobre las causas raíz de la violencia y la implementación de políticas efectivas que garanticen la seguridad y los derechos humanos de todos los colombianos, previniendo así que se siga perpetrando esta ola de terror.

La magnitud de la tragedia en 2026, superando significativamente los registros de años anteriores, pone de manifiesto la urgencia de redoblar los esfuerzos en la construcción de paz y en la desarticulación de las redes criminales que siembran el pánico en el territorio nacional. Cada vida perdida es una herida abierta en el tejido social de Colombia, y la impunidad que a menudo rodea estos crímenes solo alimenta un ciclo de violencia que parece no tener fin.

La comunidad internacional, junto con el gobierno y la sociedad civil colombiana, deben unir fuerzas para enfrentar esta crisis humanitaria y trabajar incansablemente por un futuro donde las masacres sean un recuerdo amargo del pasado y no una realidad lacerante del presente





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