Aumento salarial para servidores públicos en Colombia 2026: Detalles sobre el ajuste y pago retroactivo

El Gobierno Nacional oficializó un incremento salarial del 7% para empleados públicos. Conozca cómo se calcula el ajuste, el impacto del pago retroactivo y las implicaciones tributarias para los trabajadores del Estado.

El Gobierno Nacional de Colombia ha oficializado recientemente el ajuste salarial destinado a todos los servidores públicos para el presente año 2026, lo cual representa un avance significativo en la estrategia de recuperación del poder adquisitivo para quienes laboran en el sector estatal. Tras haber concluido diversas jornadas de diálogo y concertación entre las partes, se ha ratificado que el incremento nominal para los empleados públicos se fijó en un 7%.

Este porcentaje no fue definido de manera arbitraria, sino que responde a la fórmula técnica acordada durante la Negociación Nacional del Sector Público, la cual estipula que el ajuste salarial debe ser equivalente al índice de inflación causado durante el año inmediatamente anterior —que para el caso del año 2025 se situó en un 5,1%— sumado a un punto adicional de crecimiento real del 1,9%. Con la reciente promulgación y firma de los decretos reglamentarios, específicamente el Decreto 0312 de 2026, las entidades gubernamentales de las ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial, así como el sector docente, tienen vía libre para ejecutar el nuevo escalafón salarial en sus nóminas. Uno de los aspectos que genera mayor interés y expectativa entre la fuerza laboral del Estado es el pago del retroactivo. Debido a que los actos administrativos se formalizaron hacia finales del mes de marzo, la normativa exige que los empleadores realicen el pago proporcional de los meses de enero, febrero y marzo de 2026. Para aquellos servidores que devengan salarios superiores a los 5.000.000 de pesos, el cálculo es una herramienta esencial para la proyección financiera personal. Por ejemplo, si un trabajador recibía un salario base de 5.500.000 pesos en el 2025, al aplicar el ajuste del 7% resulta un nuevo salario de 5.885.000 pesos, lo que implica una mejora mensual de 385.000 pesos. Este ajuste mensual es la base sobre la cual se calcula el retroactivo total, el cual debe entregarse de forma acumulada, representando un ingreso extraordinario que los empleados recibirán en el ciclo de nómina correspondiente al mes de abril. Es vital que los trabajadores realicen un seguimiento detallado de sus colillas de pago para verificar que este cálculo se haya aplicado correctamente según su nivel salarial. No obstante, los empleados públicos deben ser cautelosos con el impacto tributario y de seguridad social que conlleva este incremento. Al recibir el pago acumulado del retroactivo en una única nómina, es altamente probable que la base gravable del impuesto sobre la renta se vea alterada temporalmente, lo que puede resultar en una retención en la fuente más elevada durante ese periodo específico de liquidación. Adicionalmente, el aumento del 7% impacta directamente en la base de cotización para salud y pensión, donde cada trabajador aporta el 4% de su salario. Asimismo, para aquellos servidores cuyo salario supere el umbral de los 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, este incremento podría incidir en los montos destinados al Fondo de Solidaridad Pensional. Es fundamental que los servidores del Estado comprendan que este ajuste salarial, si bien representa una mejora en sus ingresos netos, también requiere de una planificación financiera prudente debido a los efectos colaterales en las deducciones legales. Las oficinas de recursos humanos de cada entidad han sido instruidas para asesorar a los empleados sobre estas implicaciones y asegurar que el proceso de transición hacia la nueva escala salarial se realice con total transparencia y cumplimiento de la ley vigente





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