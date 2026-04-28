Aura Cristina Geithner cuestiona la autenticidad del romance entre Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia

La actriz Aura Cristina Geithner, reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, generó polémica al expresar sus dudas sobre la relación entre Alexa Torrex y Tebi Bernal, sugiriendo que podría tratarse de una estrategia dentro del reality.

La reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, Aura Cristina Geithner , no se guardó nada tras su salida del reality y opinó sin filtros sobre uno de los temas más comentados dentro y fuera del programa: el supuesto romance entre Alexa Torrex y Tebi Bernal .

En entrevista, la actriz dejó claro que tiene serias dudas sobre la autenticidad del vínculo, especialmente por parte de Tebi. Según explicó, durante su convivencia percibió que quien realmente está más involucrada emocionalmente es Alexa. Lo que yo pude percibir es que la más enganchada es ella. De él no estoy tan segura, comentó Geithner, quien además reconoció que, aunque Bernal le parece una persona coherente dentro del juego, no tiene claro qué tan reales son sus sentimientos.

Para la actriz, el contexto del reality podría estar influyendo directamente en la relación. Considera que Tebi ha sabido moverse estratégicamente dentro del programa y que su cercanía con Alexa podría estar relacionada con el apoyo del público. Geithner también recordó que, en varias ocasiones, el propio Tebi manifestó la importancia de su relación fuera del programa, así como su preocupación por su hija, lo que —según ella— genera aún más dudas sobre su comportamiento actual.

Él mismo decía lo importante que era lo que tenía afuera. Entonces uno se pregunta si esto es real o hace parte del juego, señaló. La actriz fue más allá y planteó una reflexión directa: si los sentimientos de Tebi fueran completamente genuinos, habría asumido la situación desde el inicio sin titubeos.

Además, reveló que dentro de la casa varios participantes le insistieron a Bernal en que debía manejar con claridad su relación con Alexa, evitando ambigüedades. Uno no puede estar con Dios y con el diablo, concluyó Geithner, dejando abierta la discusión sobre si el llamado shippeo es una conexión real o una jugada dentro del reality.

Sus declaraciones no tardaron en generar reacciones en redes sociales, donde el debate sobre la relación entre Alexa y Tebi sigue más encendido que nunca. Mientras algunos fans defienden la autenticidad de la pareja, otros creen que se trata de una estrategia para mantenerse relevantes en el programa. La polémica ha crecido tanto que incluso algunos exparticipantes han dado su opinión al respecto, lo que ha añadido más leña al fuego.

Geithner, por su parte, ha mantenido su postura firme, argumentando que en un reality show como La casa de los famosos, las relaciones suelen estar mediadas por intereses estratégicos más que por sentimientos genuinos. Su análisis ha resonado con muchos seguidores, quienes ven en su testimonio una confirmación de lo que ya sospechaban.

Sin embargo, otros han criticado su postura, acusándola de intentar mantenerse en el centro de la atención tras su eliminación. Sea como fuere, el debate continúa y la relación entre Alexa y Tebi sigue siendo uno de los temas más discutidos en las redes sociales





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