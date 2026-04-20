Australia, campeón mundial de sóftbol sub 23, aterriza en Sincelejo para el certamen orbital

La selección de Australia llegó a Colombia para participar en el Mundial de Sóftbol Sub 23 Masculino. La delegación ya se encuentra instalada en Sincelejo, ciudad que acogerá a los mejores equipos de la categoría en una competencia histórica.

La selección nacional de sóftbol de Australia , vigente monarca mundial en la categoría sub 23, ha aterrizado oficialmente en suelo colombiano para iniciar su proceso de adaptación de cara a la próxima cita orbital. La delegación oceánica, compuesta por un total de 24 integrantes, entre los cuales figuran tres mujeres, realizó su entrada al país durante las primeras horas del lunes 20 de abril.

El arribo tuvo lugar en el aeropuerto Los Garzones de la ciudad de Montería, desde donde los deportistas emprendieron un trayecto terrestre hasta la capital del departamento de Sucre. En Sincelejo, el Hotel Malibú ha sido designado como el centro de operaciones y residencia oficial para los actuales campeones durante su estancia en territorio nacional. La llegada de los australianos marca un hito en la organización de este evento deportivo de talla internacional. Según fuentes cercanas a la organización, se espera que durante las próximas jornadas aterricen en Colombia los combinados de Nueva Zelanda y Chequia. Con estos movimientos, la ciudad de Sincelejo, sede principal del Mundial de Sóftbol Sub 23 Masculino, comienza a recibir a los protagonistas de esta competencia que reúne a doce naciones. Australia llega a esta contienda cargando con el prestigio de ser el primer campeón histórico de la Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23 de la WBSC, título que consiguieron en la edición de 2023 disputada en Paraná, Argentina. En aquella ocasión, los australianos se impusieron ante Japón por la mínima diferencia, gracias a un cuadrangular decisivo de Gofer y a la magistral labor monticular de Jack Besgrove, quien se consolidó como una de las figuras más importantes de la disciplina. El torneo, que promete un alto nivel competitivo, ha distribuido a los doce participantes en dos grupos claramente definidos. El Grupo A está conformado por las selecciones de Japón, Argentina, Nueva Zelanda, Chequia, Colombia y Sudáfrica. Por su parte, el Grupo B cuenta con la presencia de Venezuela, Canadá, Australia, México, Singapur y Dinamarca. Ante esta importante llegada, el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, expresó su entusiasmo y compromiso con el certamen, señalando que la ciudad se viste de gala para ser el epicentro del deporte mundial. El mandatario resaltó que recibir a delegaciones internacionales es un honor que trae consigo el desafío de mostrar la hospitalidad y capacidad organizativa de los sincelejanos, quienes esperan con ansias ver el despliegue de talento, disciplina y determinación de cada uno de los jóvenes atletas que buscan alcanzar la gloria deportiva y llevarse el trofeo a casa





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