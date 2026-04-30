Autobús cae al río Sena en París: dramático rescate evita tragedia

Un autobús de servicio público se sumergió en el río Sena cerca de París tras perder el control, pero los cuatro ocupantes fueron rescatados con vida gracias a la rápida intervención de equipos de emergencia y testigos. El accidente, ocurrido en Juvisy-sur-Orge, recuerda a un incidente similar en 2010 y ha generado una investigación para determinar las causas.

Un dramático accidente sacudió la mañana del jueves 30 de abril en las aguas del río Sena, cerca de París , cuando un autobús de servicio público perdió el control y terminó sumergido en el emblemático río francés.

El incidente, que transcurrió como una escena sacada de una película de acción, tuvo lugar en la localidad de Juvisy-sur-Orge, en el departamento de Essonne, a unos 25 kilómetros al sur de la capital francesa. Según los primeros informes, el vehículo, que no realizaba una ruta comercial habitual, era manejado por una mujer en su etapa final de formación profesional, acompañada por su instructor y otros dos pasajeros.

Afortunadamente, los cuatro ocupantes fueron rescatados con vida gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia y la ayuda de testigos que presenciaron el accidente. El operativo de rescate, que incluyó a 34 efectivos y 16 vehículos, entre ellos buzos profesionales y miembros de la brigada fluvial, logró evitar una tragedia mayor en un escenario de alto riesgo, como es la inmersión de un vehículo pesado en un río de gran caudal como el Sena, que con sus 776 kilómetros de longitud es uno de los más importantes de Francia y atraviesa ciudades como Troyes, París y Ruán.

Las autoridades destacaron la importancia de la pronta respuesta de los servicios de emergencia, que actuaron con eficacia para salvar a los ocupantes del autobús, que se encontraba en una zona de difícil acceso debido a la profundidad y corriente del río. Los testigos del accidente, que no dudaron en colaborar en las labores de rescate inicial, fueron reconocidos como héroes anónimos por su valiente intervención.

Este no es el primer incidente de este tipo en el Sena, ya que en julio de 2010 otro autobús, perteneciente a un grupo de turistas austriacos, cayó al río tras descarrilarse en una rampa, aunque en esa ocasión los pasajeros no se encontraban en el vehículo, lo que evitó víctimas mortales. Las investigaciones preliminares sugieren que el accidente de este jueves pudo deberse a un error humano, aunque se espera que las autoridades den a conocer más detalles en los próximos días.

Mientras tanto, las autoridades locales han abierto una investigación para determinar las causas exactas del siniestro y evitar que se repitan situaciones de riesgo en esta zona del río Sena





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