La nueva infraestructura vial reduce drásticamente los tiempos de viaje y dinamiza la economía, el turismo y la minería en municipios como Remedios y Cisneros.

La construcción de tres corredores viales de cuarta generación ha revitalizado significativamente las economías de las subregiones Nordeste y Magdalena Medio en Antioquia, transformando una área que había quedado relegada desde el declive del transporte ferroviario en la década de 1990. Proyectos estratégicos como las Vías del Nus, las Autopistas del Magdalena y la Conexión Norte han restablecido el dinamismo económico y turístico, posicionando a municipios históricos como ejes fundamentales de la movilidad nacional.

Reducción drástica de tiempos de recorrido

La mejora en la infraestructura vial ha generado una disminución considerable en los tiempos de traslado desde Medellín hacia las localidades de la subregión, un factor clave para el desarrollo empresarial local. Sebastián Castaño Gómez, secretario de Infraestructura de Antioquia, resaltó que esta eficiencia operativa ha impulsado sectores vitales como la minería, la extracción de gas, la ganadería y la industria maderera, fortaleciendo el tejido económico de la región.

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En el municipio de Cisneros, el impacto fue particularmente notable, ya que el trayecto desde Medellín se redujo de más de dos horas a una hora y 19 minutos al aprovechar la red 4G. Este ahorro de tiempo ha servido como un catalizador importante para reactivar el turismo en la zona, permitiendo que los visitantes accedan con mayor facilidad a los atractivos de la región.

Una situación similar se registra en Remedios, donde el viaje por carretera o bus pasó de tomar casi cinco horas a poco más de tres horas para llegar al casco urbano. Este cambio en la logística de transporte beneficia directamente a uno de los principales centros mineros de Antioquia, facilitando la comercialización de productos y la movilidad laboral de sus habitantes.

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Infraestructura y conectividad estratégica

El corazón técnico de estos corredores es el nuevo Túnel de la Quiebra, una obra de ingeniería compuesta por dos tubos de 4,3 kilómetros con dos carriles en cada sentido. Este túnel es parte integral de las Vías del Nus, un proyecto de 157,4 kilómetros que inicia en Solla por la avenida Regional y finaliza en la glorieta de Alto de Dolores en Maceo. La vía está operativa para el tránsito general desde el 4 de diciembre de 2021.

Desde el Alto de Dolores se desprenden las bifurcaciones de las Autopistas del Magdalena. Una ruta dirige hacia Puerto Berrío y conecta con la Troncal del Magdalena, mientras que la otra conduce hacia Remedios. Estos corredores, que suman 153,3 kilómetros de calzada sencilla, se habilitaron progresivamente entre diciembre de 2021 y el 10 de noviembre de 2025, mejorando sustancialmente las condiciones de acceso a estas subregiones.

Las Autopistas del Nordeste, también conocidas como Conexión Norte, completan el circuito con 145 kilómetros que pasan por Remedios, Segovia, Zaragoza y Caucasia. Esta conexión acorta la distancia hacia el puerto de Cartagena, generando múltiples beneficios económicos para la región metropolitana de Antioquia y la nación, al ofrecer una ruta alternativa eficiente.

Dinamización económica y turismo regional

Daniela Soto Echeverry, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y el Nordeste antioqueño, afirmó que la construcción de infraestructura ha traducido en un crecimiento real del empleo y una mayor confianza empresarial. La mejora en la comercialización y la conectividad ha permitido que empresas locales accedan a mercados más amplios, reduciendo los costos operativos y aumentando la competitividad.

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Estos corredores también han funcionado como una solución estratégica para los problemas de deterioro y cierres por deslizamientos en la autopista Medellín-Bogotá, específicamente en el tramo El Santuario-Caño Alegre. Conductores y transportadores han optado por las Vías del Nus y el tramo Alto de Dolores-Puerto Berrío como una ruta alterna viable, dinamizando así las economías de los municipios atravesados por esta nueva vía.

El secretario Castaño Gómez señaló que esta conectividad alternativa permite vincularse con la Ruta del Sol, una conexión que antes dependía exclusivamente de la autopista hacia Bogotá. Esta diversificación de rutas ha sido crucial para mantener el flujo de mercancías y pasajeros, asegurando que la actividad económica no se vea interrumpida por las condiciones climáticas o problemas viales en otras arterias principales.

Impacto en municipios clave y futuro

Municipios como San Roque, Vegachí y Yolombó experimentan una transformación en su movilidad comparable a la de Remedios y Cisneros. La reducción de tiempos de viaje facilita la integración de estos territorios con los centros urbanos principales, promoviendo el desarrollo local y la prestación de servicios esenciales con mayor rapidez y eficiencia.

La infraestructura vial en esta subregión antioqueña no se limita a los corredores ya mencionados, sino que forma parte de un plan más amplio de desarrollo territorial. La conexión efectiva con Oriente y Suroeste de Antioquia complementa la red existente, creando un sistema de transporte robusto que respalda la sostenibilidad económica de la región a largo plazo.