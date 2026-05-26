Autopistas del Café acuerdan tarifa diferencial de 700 pesos tras protestas

Cinco peajes en Caldas, Risaralda y Quindío adoptan un nuevo tarifario de 700 pesos para categorías 1 y 2, después de manifestaciones ciudadanas y negociaciones con la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte. Se vincula también a la discusión sobre la IP Conexión Centro y su posible futuro en la región.

Cinco peajes que forman parte del corredor vial Autopistas del Café en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío han acordado una nueva tarifa diferencial de 700 pesos para los vehículos de las categorías 1 y 2.

Este ajuste llega a la comunidad tras casi dos semanas de protestas en varios de los puntos de cobro, donde los usuarios expresaron su descontento ante el aumento sostenido de los costos de peaje y exigieron la terminación anticipada de la concesión en curso. En respuesta, delegados de la Agencia Nacional de Infraestructura y del Ministerio de Transporte se desplazaron al territorio para dialogar con las autoridades locales y con los ciudadanos y, una vez alcanzado un consenso, establecieron el nuevo régimen tarifario.

Los peajes que adoptarán esta modificación son: Pavas, San Bernardo, Tarapacá I, Tarapacá II y Circasia, y las tarifas diferenciales beneficiarán directamente a los habitantes y trabajadores de las zonas de influencia de dichas vías. La medida se enmarca dentro de una política más amplia de revisión de los perfiles tarifarios en la región, cuyo objetivo es aliviar el impacto económico en los usuarios que dependen de estos caminos para desplazarse y comercializar sus productos.

En la reunión se acordó que las tarifas de las demás categorías de vehículos en los cinco peajes también quedarían sujetas a revisión, y que se prevé una reducción sustancial en los costos totales, aunque aún no se ha fijado la cifra concreta para cada categoría. El Ministerio de Transporte, a través de la Ministra María Fernanda Rojas, indicó que esta decisión está respaldada por la Agencia Nacional de Infraestructura y que todas las reformas se comunicarán oficialmente una vez finalizado el proceso de notificación, con el fin de garantizar la transparencia y la confianza jurídica de los operadores y usuarios.

En paralelo a la renegociación tarifaria, se tomó una decisión importante sobre la Institución Privada (IP) Conexión Centro, un proyecto presentado por la empresa Odinsa que busca crear una nueva concesión vial que innove la conexión entre las ciudades de Manizales, Pereira, Armenia y la zona de Calarcá-La Paila. La Agencia Nacional de Infraestructura ya está en proceso de formalizar la exclusión de este proyecto del itinerario nacional, y la Ministra Rojas manifestó que el proceso administrativo ya ha sido iniciado y que se notificará a todas las partes interesadas de manera oportuna.

Odinsa, en una entrevista con la radio La FM, mantuvo su posición de que el proyecto ya cuenta con prefactibilidad y que el Estado ha autorizado su continuidad, aunque la administración actual ha optado por no seguir adelante con su implementación. La situación se mantiene en evolución y las autoridades vigilan de cerca la respuesta del sector privado y la reacción de la comunidad.

Estos acontecimientos marcan un hito en la gestión de la infraestructura vial de la región de América Oriental. La organización de las protestas, la intervención directa de los organismos centrales y la posterior emisión del acuerdo de tarifas diferenciales demuestran la capacidad de la entidad colombiana para escuchar a la ciudadanía y ajustar las políticas públicas a las necesidades reales.

Mientras tanto, la futura aprobación o rechazo de la IP Conexión Centro seguirá siendo un tema de debate en las mesas de planeación vial, ya que su impacto en la conectividad y la economía local es de gran relevancia para el desarrollo sostenible de los departamentos involucrados





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