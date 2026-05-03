Autoridades ambientales desmantelan operación ilegal de extracción de materiales en Soacha

La Corporación Autónoma Regional (CAR) intervino una actividad ilegal de extracción de arena y recebo en Soacha, incautando maquinaria y deteniendo a los responsables. Las acciones buscan proteger los ecosistemas locales y aplicar sanciones por la explotación sin permisos.

Durante un operativo realizado por las autoridades ambientales en la región de Soacha , se sorprendió a un grupo de trabajadores en flagrancia mientras realizaban actividades de extracción ilegal de material de construcción, específicamente arena y recebo.

La Corporación Autónoma Regional (CAR) identificó tres puntos específicos dentro del área afectada donde se observó el uso intensivo de maquinaria para el cargue y clasificación del material. Entre los equipos incautados se encontraban cuatro volquetas y una retroexcavadora, que eran utilizadas para el transporte y procesamiento del material mediante una zaranda. Esta maquinaria fue decomisada como parte de las medidas legales y administrativas adoptadas para frenar la explotación ilegal de recursos naturales.

El director regional de la CAR en Soacha, César Rico Mayorga, destacó que la actividad se realizaba sin los títulos vigentes necesarios para la explotación legal de los recursos. La concesión original, otorgada en el año 2003, había caducado, lo que llevó a las autoridades a ordenar la suspensión inmediata de las operaciones.

Además, se procedió a la captura de las personas involucradas en la actividad ilegal, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para enfrentar los cargos correspondientes. Estas acciones se enmarcan en el principio de coordinación administrativa para mitigar el impacto ambiental negativo en zonas rurales, donde la explotación sin permisos técnicos pone en riesgo la estabilidad del suelo y los ecosistemas locales.

El operativo forma parte de una estrategia más amplia de vigilancia y control ambiental en la región, que busca prevenir la degradación de los recursos naturales y proteger los ecosistemas vulnerables. La explotación ilegal de arena y recebo no solo afecta la estabilidad del suelo, sino que también contribuye a la pérdida de biodiversidad y al deterioro de los cuerpos de agua cercanos.

Las autoridades han reiterado su compromiso de actuar con firmeza contra quienes incumplan las normativas ambientales, aplicando sanciones legales y administrativas para garantizar el cumplimiento de las leyes y la preservación del medio ambiente. Este caso sirve como un recordatorio de la importancia de respetar los procesos legales y técnicos en la explotación de recursos naturales, para evitar consecuencias negativas tanto para el entorno como para la comunidad





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