Autoridades de Medellín suspenden obras ilegales en Noroccidente y zonas protegidas

Secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín suspende dos construcciones en Los Patios por carecer de licencia y violar normas urbanísticas en áreas protegidas.

Las autoridades de Medellín detectaron graves irregularidades urbanísticas y constructivas durante una intervención en una parcelación situada en el área Noroccidente de la ciudad, donde las normativas prohíben estrictamente la edificación de viviendas. Este operativo de inspección se llevó a cabo en la vereda Los Patios, perteneciente al corregimiento de San Cristóbal, con el objetivo de frenar el desarrollo de proyectos inmobiliarios en terrenos protegidos. Durante la operación, se elaboraron informes técnicos detallados sobre 11 edificaciones existentes y se procedió a la suspensión inmediata de dos obras específicas por la falta absoluta de licencias de construcción.

Detalle de la Intervención en Vereda Los Patios

La inspección se centró en un proyecto de loteo que ofrece 18 lotes independientes para la venta en una zona que cuenta con restricciones urbanísticas y ambientales severas. Las entidades intervenidoras, que incluyeron a la Secretaría de Gestión y Control Territorial, la Corregiduría de San Cristóbal, la Unidad de Seguimiento a la Actividad Edificadora, Usos del Suelo e Infracciones Urbanísticas, y la Unidad de Enajenaciones y Sociedades Intervenidas, identificaron inconsistencias procedimentales. Estos hallazgos motivaron la apertura inmediata de actuaciones administrativas contra los responsables del desarrollo inmobiliario en el predio.

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Sanciones y Procedimientos Administrativos

Como parte de las medidas de control aplicadas, el Distrito elaboró informes técnicos exhaustivos sobre las 11 edificaciones encontradas en el sector. Estos expedientes serán remitidos formalmente a la Corregiduría de San Cristóbal para que continúen con los procedimientos legales correspondientes. Además, las autoridades impusieron dos sellos de suspensión de obra a dos edificaciones que avanzaban sin la documentación legal requerida. La Unidad de Enajenaciones y Sociedades Intervenidas también realizó una entrevista en el lugar para recopilar información detallada sobre el proyecto y su estrategia de comercialización.

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Contexto Histórico y Control Territorial en San Cristóbal

La intervención en Los Patios se suma a otras acciones realizadas por las autoridades en el corregimiento de San Cristóbal para controlar la ocupación irregular del territorio y el loteo ilegal. Un antecedente reciente ocurrió el 26 de marzo de 2026, cuando la Alcaldía intervino el sector La Divisa. En ese procedimiento, fueron desmontadas seis edificaciones construidas sin autorización en un terreno de propiedad del distrito que tenía restricciones para la construcción. El operativo también suspendió una obra avanzada sin licencia y recopiló información sobre otras 78 construcciones que podrían presentar infracciones urbanísticas.

Impacto y Recuperación del Espacio Público

Las acciones de control han generado resultados concretos en la recuperación del espacio público y el cumplimiento de la normativa. Durante el primer semestre de 2026, se realizaron 41 remociones en San Cristóbal, logrando recuperar 1.259 metros cuadrados de terreno público. El objetivo final de estas intervenciones es advertir a los ciudadanos sobre los riesgos de adquirir terrenos que no cuentan con las condiciones legales necesarias para ser construidos y evitar el desarrollo urbanístico irregular en zonas de protección ambiental.