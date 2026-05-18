Autoridades implementan controles de velocidad y sanciones para prevenir accidentes en Cali

Medio a un plan de retorno, autoridades en Cali han implementado controles de velocidad y sanciones para prevenir accidentes de tránsito. Además, se ha implementado una medida especial, el 'pico y placa', para ingresar a la ciudad en horas de la tarde del fin de semana.

Medio a un plan de retorno, autoridades sancionarán trasgresiones de velocidad. Hasta ahora, seis personas han fallecido en varios accidentes de tránsito en Cali . Durante el fin de semana en las vías del Valle del Cauca se han preparado corredores seguros, como la Vía al Mar y Cali ma Darien, así como la carretera Panamericana, donde se han colocado 120 agentes de tránsito y 200 policías de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Valle.

Por otro lado, en Cali se ha implementado una medida especial, el 'pico y placa', para ingresar a la ciudad en horas de la tarde de este fin de semana. De 16:00 a 18:00 podrán ingresar a vehículos pares, mientras que de 18:00 a 20:00 podrán ingresar a vehículos impares. Esta medida únicamente se aplica en el corredor que comienza en el kilómetro 18.

La medida se ha implementado con la finalidad de prevenir siniestros en las vías, tras registrar un complejo fin de semana en materia de accidente vial en Cali, en los días desde el viernes hasta el momento





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