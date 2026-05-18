Autoridades migratorias logran la captura y expulsión de George Wolfe, extranjero con doble nacionalidad

George Wolfe, extranjero con doble nacionalidad (rusa y estadounidense), fue capturado y expulsado por autoridades migratorias por haber intentado burlar la legislación nacional y haber infringido las normas de seguridad y convivencia ciudadana.

Lunes, 18 de Mayo de 2026, autoridades migratorias lograron la captura y expulsión de George Wolfe , extranjero con doble nacionalidad (rusa y estadounidense) que pretendía burlar la legislación nacional.

Wolfe, con una drástica sanción de prohibición de ingreso al territorio colombiano por un periodo de 10 años, fue interceptado en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle del Cauca, momentos antes de abordar un vuelo comercial con destino a Medellín. Wolfe evadió los filtros legales ingresando de manera irregular por el paso fronterizo de Rumichaca, en el departamento de Nariño, omitiendo el sellado de su pasaporte.

Posteriormente, se desplazó vía terrestre hacia la capital del Valle, donde pretendía camuflarse entre los viajeros nacionales para retornar a la capital antioqueña. La drástica medida de expulsión inicial contra Wolfe, proferida en abril, se sustentó en un voluminoso expediente por conductas que atentaban contra la seguridad nacional, el orden público y la tranquilidad social.

Durante más de 24 meses, Wolfe transformó un exclusivo apartamento de su propiedad, ubicado en el edificio Málaga del sector de El Poblado (comuna 14 de Medellín), en el epicentro de graves altercados de convivencia. Múltiples denuncias ante las autoridades locales debido a la realización de megafiestas perennes a altas horas de la noche, ruidos extremos, el flujo constante de personas presuntamente vinculadas a redes de prostitución y reiterados episodios de agresividad verbal y física en contra del personal de seguridad y los vecinos del sector.

Pese a que la Policía Metropolitana de Medellín le impuso más de 12 comparendos por violaciones explícitas al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Wolfe ignoró sistemáticamente cada sanción económica y requerimiento legal, mostrando un abierto desafío a la institucionalidad colombiana. Alertas tempranas y al trabajo coordinado entre las regionales Occidente y Antioquia-Chocó de Migración Colombia.

Tras su plena identificación y la confirmación de su estatus migratorio irregular, el ciudadano fue custodiado y embarcado en un vuelo internacional con destino a Panamá para hacer efectiva su salida del país. Gloria Esperanza Arriero, funcionaria de Migración Colombia, se pronunció con contundencia frente a este operativo, destacando la capacidad de articulación y reacción entre las regionales y la determinación de tomar decisiones contundentes frente a quienes desacatan la ley y ponen en riesgo la convivencia ciudadana





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