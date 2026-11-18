La búsqueda del ganadero secuestrado en Tamalameque moviliza a fuerzas militares. Se ofrece COP 50 millones por información clave sobre su paradero actual.

Las autoridades en el departamento del Cesar han anunciado una recompensa significativa de COP 50 millones por información que permita localizar al ganadero Juan Salazar Romero. Este hombre de 68 años fue retenido por la fuerza el pasado lunes 16 de noviembre, un suceso que ha desencadenado una urgente operación de búsqueda coordinada entre diferentes entidades de seguridad.

Detalles del secuestro y captura en Tamalameque

El incidente occurred en el barrio El Centro de Tamalameque, donde las cámaras de seguridad registraron el momento exacto de la agresión. Las imágenes muestran a Salazar Romero junto a otro hombre frente a su establecimiento comercial cuando se aproxima una camioneta blanca de alta gama. De este vehículo descienden tres individuos con las caras cubiertas, quienes intimidan a las víctimas con fusiles y las obligan a subir al vehículo de fuga.

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Una vez que los delincuentes lograron sustraer al ganadero, se trasladaron hacia la vía principal que conduce al corregimiento del Burro. Al tomar conocimiento inmediato de la situación, las fuerzas del orden activaron un operativo tipo plan candado. El objetivo inmediato era bloquear las rutas y evitar que los secuestradores pudieran trasladar a Juan Salazar Romero a otra zona de la región para diluir las pistas.

Identificación del vehículo y coordinación militar

Eduardo Esquivel, el secretario de Gobierno municipal de Tamalameque, confirmó que las autoridades han logrado identificar las placas de la camioneta blanca utilizada para el traslado. Esta información crítica ha permitido que el Ejército Nacional y la Policía Nacional coordinen acciones tácticas para rastrear el vehículo y establecer el paradero actual del secuestrado.

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La información proporcionada por el funcionario municipal es central para la operación en curso. La identificación de la matrícula ha facilitado el seguimiento de la ruta de escape y ha permitido a los agentes de seguridad focalizar los recursos en las vías de acceso al corregimiento del Burro y sus alrededores inmediatos.

Historial familiar de secuestros y contexto político

El caso cobra mayor relevancia debido al historial reciente de la familia Salazar Romero. Elvia Milena Sanjuan, gobernadora del Cesar, explicó que Juan Salazar Romero es el padre del gerente actual del hospital municipal y de Yennis Salazar Zabaleta, la expersonera del municipio.

En febrero de 2025, Yennis Salazar Zabaleta fue secuestrada por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) mientras transitaba por la vía entre Curumaní y Chimichagua. Los captadores exigieron un rescate de COP 15.000 millones por su liberación, lo que generó protestas sociales y una petición de apoyo directo al entonces presidente Gustavo Petro por parte de su familia.

La situación del ganadero actual recuerda la gravedad de los conflictos armados en la región. Sin embargo, hay un antecedente reciente de éxito operativo: Yennis Salazar Zabaleta fue finalmente rescatada en noviembre de 2025. Esta liberación se llevó a cabo en el municipio de El Carmen, en el departamento de Norte de Santander, gracias a una operación militar coordinada entre diferentes unidades de las Fuerzas Militares.