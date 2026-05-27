Autoridades retoman el control de la avenida 52 en Barrancabermeja para frenar ocupación ilegal y basuras

Municipio intensifica inspecciones y sanciones en la avenida 52 tras denuncias de residentes. Se persigue la recuperación del espacio público, la mejora de la movilidad y el cumplimiento de horarios de recolección de residuos.

Autoridades municipales de Barrancabermeja reactivaron los operativos de vigilancia y control sobre la avenida 52 después de que la comunidad denunciara una ocupación indebida del espacio público y la acumulación de residuos sólidos en la vía.

Los funcionarios de la Dirección de Espacio Público y Control Urbano realizaron inspecciones exhaustivas a lo largo de la avenida, revisando la presencia de motocicletas estacionadas en los andenes, mesas y sillas que bloqueaban la zona peatonal, y los desechos que se acumulaban en los separadores centrales. Tras varios meses de quejas de residentes, comerciantes y transeúntes, la administración local decidió intensificar las acciones de control para retornar el orden y la movilidad a una de las arterias más transitadas de la ciudad, donde confluyen comercios, restaurantes y un flujo vehicular considerable.

Los habitantes del sector describieron una degradación creciente del entorno urbano. Según manifestó Hamer Suárez, vecino del área, "había puntos donde prácticamente no se podía caminar porque los separadores siempre estaban llenos de basura".

Señaló que los servicios de recolección de residuos operan en horarios nocturnos, generalmente entre la 1 a.m. y las 3 a.m., y que la falta de vigilancia durante el día propicia que personas sin hogar retiren los sacos de basura, los rompan y dispongan los desechos en la vía pública, generando desorden y dificultando la circulación tanto de peatones como de conductores. Esta situación ha deteriorado la imagen de la avenida 52, que antes era considerada un eje comercial y social de la ciudad.

El director de Espacio Público y Control Urbano, Héctor León, explicó que el equipo municipal visitó a todos los establecimientos ubicados a lo largo de la avenida para recordar las normas de ocupación del espacio público y el manejo adecuado de los residuos. Durante las visitas, los funcionarios escucharon las inquietudes de los comerciantes respecto a la recolección de basuras, que se lleva a cabo entre las 8 p.m. y la medianoche por la empresa Veolia.

León subrayó que la normativa vigente del Código Nacional de Policía establece sanciones económicas de entre novecientos mil y un millón de pesos para quienes arrojen residuos fuera del horario autorizado. Además, recordó a los comerciantes que no está permitido depositar basura en la vía pública ni en los separadores durante el día, y que la autoridad está dispuesta a dialogar con la empresa encargada del servicio para mejorar la coordinación y reducir los conflictos.

Con estas medidas, la administración busca garantizar la convivencia, la seguridad y una mejor calidad de vida para los habitantes de Barrancabermeja, devolviendo a la avenida 52 su función de corredor vial ordenado y limpio





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