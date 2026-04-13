Autorizada la eutanasia de hipopótamos en Colombia: una medida para controlar la población y proteger los ecosistemas

El Gobierno colombiano autoriza la eutanasia de hipopótamos descendientes de los importados por Pablo Escobar, ante el crecimiento descontrolado de la población y los impactos negativos en los ecosistemas. Se implementarán protocolos de eutanasia y se destinarán recursos para su ejecución.

El pasado lunes, 13 de abril, la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, comunicó una decisión trascendental: el Gobierno autorizó la eutanasia de hipopótamos descendientes de los cuatro ejemplares que Pablo Escobar importó a Colombia hace más de tres décadas. La ministra explicó que la población de hipopótamos en el país podría superar los 200 individuos, una cifra alarmante que refleja un crecimiento exponencial.

Un censo realizado en 2022 estimó la existencia de aproximadamente 170 ejemplares, pero el crecimiento sostenido de la especie en los últimos años ha encendido las alarmas. Si no se toman medidas urgentes, el Ministerio proyecta que la población podría sobrepasar los 1.000 hipopótamos para el año 2035, lo que representa una amenaza significativa para los ecosistemas y la biodiversidad colombianos. La funcionaria también alertó sobre las consecuencias de la endogamia, un problema exacerbado por el origen genético limitado de la población de hipopótamos, derivada únicamente de los cuatro individuos originales. Esta situación ha provocado alteraciones y daños genéticos en la especie, afectando su bienestar y aumentando los riesgos para su supervivencia. Además, el crecimiento descontrolado de los hipopótamos está causando un impacto negativo en los ecosistemas, alterando los entornos acuáticos en los que habitan. Estos animales, debido a su gran tamaño y movimientos, generan cambios significativos en ríos, quebradas y humedales a largo plazo, llegando incluso a afectar la composición y calidad del agua. La situación exige una respuesta urgente y efectiva para mitigar los daños y proteger la biodiversidad del país. Ante el crecimiento desmedido de la población de hipopótamos y sus impactos negativos, el Ministerio ha explorado diversas alternativas para controlar su número. La reubicación fue una de las opciones consideradas, pero no se concretó debido a la falta de interés por parte de otros países, como Sudáfrica, quienes manifestaron preocupaciones sobre las posibles consecuencias genéticas y los riesgos para sus propias poblaciones nativas. Finalmente, se tomó la decisión de implementar la eutanasia como una medida para reducir la población de hipopótamos, principalmente aquellos que habitan en la Hacienda Nápoles. Según lo informado por la ministra Vélez, se aplicará la eutanasia a alrededor de 80 ejemplares en el segundo semestre de 2026. El procedimiento incluirá tanto la eutanasia química mediante inyección como la física, utilizando un disparo con rifle por un tirador certificado. La ministra enfatizó la importancia de este paso, destacando la adopción de protocolos clave para el manejo del hipopótamo, como el de translocación, que requiere permisos CITES, y el de eutanasia, que se realizará bajo criterios responsables y éticos. Además, se asignarán recursos específicos, por un valor superior a los $7.000 millones, para la implementación de estas medidas, demostrando el compromiso del Gobierno con la protección del medio ambiente y la gestión de esta problemática





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