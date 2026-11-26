Juan Alcides Murillo Palomino murió tras ataque con dron en Condoto. Presidente Abelardo de la Espriella prometió justicia por la muerte del agente de 19 años.

El auxiliar de Policía Juan Alcides Murillo Palomino fue asesinado el jueves 26 de noviembre en Condoto, Chocó, tras un ataque con explosivos lanzados desde un dron. El joven uniformado había cumplido 19 años apenas un día antes del incidente, cuando cumplía su turno como centinela en la estación de policía local. Tras ser trasladado inicialmente al hospital San José de Condoto y luego a Quibdó por la gravedad de sus heridas, el agente no pudo sobrevivir a sus lesiones.

La identidad de la víctima fue confirmada oficialmente por la Policía Nacional, quien detalló que el joven sufrió heridas fatales durante la explosión. Este trágico evento ha desatado una oleada de condenas y compromisos de justicia por parte de las máximas autoridades del país, quienes buscan identificar a los responsables de este ataque letal contra un servicio de seguridad.

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Condena del presidente y promesa de justicia

El presidente Abelardo de la Espriella condenó de manera enérgica el atentado y anunció que se desplegarán todas las capacidades de la Fuerza Pública para identificar, perseguir y capturar a los autores materiales e intelectuales del ataque. A través de una publicación en la red social X, el mandatario expresó sus condolencias a los familiares y compañeros del uniforme, asegurando que este crimen no quedará impune.

De la Espriella también dirigió una advertencia directa a los responsables, afirmando que los encontrarán y que tendrán que responder por este asesinato. El presidente enfatizó que no permitirá que continúen los ataques contra los integrantes de la Fuerza Pública, ni las acciones violentas que afectan a la población colombiana, reafirmando su compromiso con la seguridad nacional.

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Postura de la Policía Nacional y respaldo institucional

El director de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, lamentó profundamente la pérdida del auxiliar Murillo. Barrera recordó que el ataque con explosivos en Condoto, Chocó, cobró la vida de uno de sus hombres y ofreció su respaldo a la familia del difunto. La institución declaró que no olvidarán su sacrificio y que seguirán trabajando incansablemente para llevar a los responsables ante la justicia.

La Policía Nacional también manifestó su acompañamiento institucional a los familiares, compañeros y seres queridos del joven agente. Mientras tanto, mantienen activas las capacidades operativas desplegadas en la región para establecer con certeza quiénes estuvieron detrás de la acción criminal y evitar futuras incidencias similares en la zona.

Críticas sobre la política de seguridad y drones

El sargento (r) Orlando Lenis, integrante de la Fundación por la Dignidad de los Héroes de Colombia, afirmó que este caso eleva a 100 el número de uniformados asesinados en medio de más de 320 atentados con drones. Lenis atribuyó el fortalecimiento de estas capacidades de los grupos armados ilegales a la política de paz total del Gobierno anterior, cuestionando la evolución de esta modalidad de ataque.

Según Lenis, esta técnica fue implementada desde el año 2022 y desde el 2024 se ha convertido en algo letal para las fuerzas de seguridad. El exuniformado pidió al Gobierno mantener y reforzar las operaciones militares y policiales en las zonas donde tienen presencia las organizaciones armadas ilegales, señalando que la evolución de estos ataques requiere una respuesta más contundente y efectiva.