Avalúos de predios rurales: protestas y acuerdo para revisión tras masiva actualización

El ajuste masivo de los avalúos de predios rurales en Colombia, implementado por el gobierno de Gustavo Petro para corregir un rezago de décadas, desató protestas en varios departamentos. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) actualizó el valor del suelo en más de 2,1 millones de predios, lo que generó incrementos significativos en el impuesto predial. Tras un paro nacional, se acordó revisar los diferentes avalúos y se cuestiona la falta de transición y socialización del proceso.

El reciente ajuste en el valor del suelo de los predios rurales, implementado por el Gobierno de Gustavo Petro debido al considerable rezago existente en numerosos municipios del país, ha desencadenado una ola de protestas en diferentes departamentos, incluyendo Santander, y culminó en un paro nacional que concluyó este martes con un acuerdo para revisar los diversos avalúos.

La situación se presenta porque la desactualización promedio en Colombia ascendía a 16 años, llegando incluso a 20 y 30 años en algunas zonas rurales. Esta disparidad permitía que los predios se valoraran por debajo de su precio comercial real, llevando al Gobierno a tomar la decisión de realizar un ajuste automático masivo y único, una facultad otorgada por el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) fue el encargado de llevar a cabo en diciembre de 2025 una actualización de los valores del suelo para más de 1,9 millones de predios rurales distribuidos en 520 municipios del país, utilizando modelos estadísticos avanzados. Estos predios no habían sido actualizados en los cinco años previos a la promulgación de la ley del Plan, es decir, entre 2018 y 2023. Adicionalmente, en el año anterior, otros 48 municipios participaron en la fase piloto de este mecanismo. En total, combinando estas dos acciones, se ajustó el avalúo de más de 2,1 millones de predios rurales, lo que representa el 31,6 por ciento del territorio nacional. Camila Baquero, subdirectora del Igac, explicó a este medio que en Colombia existen cerca de 19,5 millones de predios y la actualización solo se aplicó a 2,1 millones, es decir, aproximadamente al 10 por ciento del total. No obstante, recalcó que alrededor del 70 por ciento del área de Colombia ahora cuenta con valores del suelo actualizados. Los departamentos que registraron el mayor número de municipios actualizados en este proceso fueron Boyacá con 81, Santander con 68 y Nariño. Les siguieron Tolima con 38, Cauca con 31, Bolívar con 26 y Huila con 26. El proceso también se llevó a cabo en otras regiones como Caldas (25), Magdalena (25), Norte de Santander (23), Cundinamarca (19), Casanare (16), Meta (13), Valle del Cauca (13), Cesar (12) y Atlántico (11). Para ilustrar, en Boyacá, municipios como Chivor, Aquitania, Briceño, Jericó, Cómbita, Duitama, Villa de Leyva, Paipa, Ráquira, Samacá, Sutamarchán y Tota vieron sus avalúos actualizados. En Santander, que se convirtió en uno de los epicentros de las protestas, se incluyeron localidades como Albania, Florián, Lebrija, Gámbita, Barbosa, San Gil, Barichara y Charalá. En Nariño, destacan municipios como El Peñol, Ipiales, Puerres y Pupiales; en Caldas, se encuentran Palestina, La Dorada y Salamina; en Magdalena, otros como Salamina, Plato o Concordia; en Norte de Santander, sobresalen Ocaña, Pamplona y Salazar; y en Cundinamarca, se mencionan Ricaurte, Choachí, La Vega, Madrid, Funza y Sibaté, entre otros. A esto se suma que aproximadamente 80 municipios fueron ajustados por gestores catastrales, como Antioquia que se encargó de 52, Valle del Cauca de 21 y Asomunicipios de 10 en Norte de Santander. La masiva actualización de valores tuvo como consecuencia directa, en los últimos días, la generación de protestas por parte de los propietarios cuyos avalúos fueron actualizados. Al recibir el pago del impuesto predial, se encontraron con incrementos que en algunos casos oscilaban entre el 100%, 200%, e incluso alcanzaron el 1.000% o 2.500.000%, según se reportó. Un ejemplo notable de este último caso fue Saravena. La subdirectora del Igac aclaró que en esa zona, antes, cada hectárea costaba tan solo 191 pesos, mientras que ahora su valor asciende a 4,8 millones de pesos, evidenciando que su valor anterior era extremadamente bajo. Esta disparidad se origina en que el valor del avalúo catastral, determinado por el Igac o los gestores catastrales, es la base que utilizan las alcaldías, a través de sus consejos municipales, para calcular el impuesto predial. Ante esta situación, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a los mandatarios locales, indicando que podrían ser destituidos si no presentaban iniciativas para acordar soluciones con los dueños de los predios. Sin embargo, esta afirmación fue rechazada tanto por Asocapitales como por Fedemunicipios, quienes argumentaron que los alcaldes actuaban en cumplimiento del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo que ordenó la actualización, y no por interés propio. El problema principal, según la opinión de algunos expertos y alcaldes, radica en que la resolución del Gobierno, emitida el 30 de diciembre de 2025, dejó poco o ningún tiempo para establecer mecanismos de gradualidad en los pagos de estos incrementos o considerar posibles exoneraciones. El exministro de Agricultura, Andrés Valencia, cuestionó la ausencia de una transición clara. "¿Se evaluó la capacidad de pago del campesino? ¿Se socializó la metodología? ¿Se advirtió sobre los efectos tributarios colaterales, como el impuesto al patrimonio? Nada de esto parece haber sido central en la implementación", sentenció





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