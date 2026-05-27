Avance del 63% en el proyecto de gasificación rural en El Carmen de Chucurí

El proyecto de gasificación rural que ejecutan Ecopetrol y la Alcaldía de El Carmen de Chucurí ha alcanzado un avance del 63%. Actualmente, 60 hogares de las veredas La Salida, El Veintisiete, San Luis y Dos Bocas ya cuentan con el servicio de gas natural domiciliario. Este proyecto busca ampliar la cobertura de este servicio en veredas apartadas del municipio, especialmente en sectores donde históricamente las familias campesinas no habían tenido acceso a redes de gas domiciliario.

El proyecto de gasificación rural que ejecutan Ecopetrol y la Alcaldía de El Carmen de Chucurí ha alcanzado un avance del 63%. Actualmente, 60 hogares de las veredas La Salida, El Veintisiete, San Luis y Dos Bocas ya cuentan con el servicio de gas natural domiciliario .

Este proyecto busca ampliar la cobertura de este servicio en veredas apartadas del municipio, especialmente en sectores donde históricamente las familias campesinas no habían tenido acceso a redes de gas domiciliario. Según Ecopetrol, se han instalado 32,7 kilómetros de tubería en diferentes diámetros y se cuenta con 60 usuarios conectados y en servicio en las veredas mencionadas.

Además, se han construido aproximadamente 60 metros lineales de cruces especiales, entre aéreos y subfluviales, que garantizan la continuidad y seguridad de la red





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