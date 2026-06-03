Avance del escrutinio: presidente del CNE informa que faltan 7 departamentos por consolidar

El magistrado Quiroz explicó el proceso de escrutinio, los controles de transparencia y la fecha límite para la certificación de resultados.

El presidente del Consejo Nacional Electoral ( CNE ), magistrado Quiroz, ofreció declaraciones sobre el avance del escrutinio de la primera vuelta presidencial, proceso a cargo de los jueces de la República.

Según informó, hasta la fecha solo faltan por escrutar los votos de siete departamentos, mientras que el resto de las actas ya han sido procesadas y no presentan reclamaciones de gravedad. El día 2 de junio a las diez de la noche se recibió el último reporte; desde entonces se trabaja para completar la revisión de los departamentos pendientes.

Quiroz aseguró que el escrutinio finalizará a más tardar el próximo jueves, y que las actas consolidadas permitirán certificar los resultados oficiales de las elecciones del pasado domingo. El magistrado explicó detalladamente la diferencia entre el preconteo del domingo y el escrutinio formal. El preconteo es una primera aproximación que realizan los jurados de votación y los testigos electorales, quienes llenan tres actas: una de transmisión, una de clavero y otra del delegado.

Estas actas deben ser idénticas, y los testigos las fotografían para enviarlas en tiempo real a sus respectivas campañas. De esta forma, los partidos conocen al instante los votos obtenidos en cada mesa.

Sin embargo, el escrutinio es un proceso más riguroso, a cargo de jueces, abogados y delegados de los partidos, que revisa aspectos formales y legales de cada acta. Se verifican errores aritméticos, tachaduras o enmendaduras, y luego la información se remite a la delegación departamental y finalmente a Bogotá para su consolidación. Solo después de esta verificación, y si no existen reclamaciones pendientes, el CNE puede certificar los resultados y dar paso a la segunda vuelta presidencial.

El funcionario también destacó que el proceso electoral cuenta con múltiples controles de transparencia. Los delegados de cada partido político verifican y reportan en tiempo real los resultados de cada mesa, lo que permite un monitoreo constante.

Además, los seis jurados de votación presentes en cada mesa garantizan la legalidad del sufragio. El presidente del CNE resaltó que, pese a la complejidad del escrutinio, el sistema está diseñado para asegurar la transparencia y la confianza de los ciudadanos en los resultados. A medida que se consolidan las actas de los departamentos restantes, se espera que no surjan incidentes mayores.

De esta manera, el país avanza hacia la segunda vuelta con la certeza de que el proceso electoral ha sido ejemplar en términos de transparencia y legalidad. La ciudadanía espera con expectativa la certificación oficial, que definirá los candidatos que competirán en la segunda vuelta presidencial





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